故宮摔破3件國寶！吳密察：已啟動調查懲處、絕無隱匿

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吳密察則說，發生問題之後就循著程序回報，他就馬上啟動調查，分兩路進行，第一，業務單位自己做調查報告 第二，政風也做調查報告，「我們並沒有隱匿」。
不過，陳以信稍早僅爆料指故宮疑似打破2件國寶瓷器，但吳密察答詢時，則透露有「3個案子」。
吳密察說，第1個案子跟第2個案子，沒有辦法確認責任的歸屬，但第3個案子可以確認責任歸屬，就啟動懲處作業，現在正移送考績會當中，絕對沒有隱匿。吳密察也強調，故宮一方面用博物館專業，一方面也經過行政程序在走。
沈發惠問，所以外界質疑故宮一手遮手，沒有這種事？吳密察肯定地回答表示「沒有這種事」。
故宮發表最新聲明如下：
今（28）日立法院國是論壇，委員指出「故宮打破國寶龍紋碗 高層下封口令」，本院針對三件典藏瓷器破損說明如下：
一、故宮器物處瓷器科人員整理文物時，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。工作人員皆隨即依程序通報至院長。
二、院長及副院長（111年5月19日當日代理院長）接獲三案通報後，隨即下令交由政風室進行調查有無違失及違失樣態。經政風室調查結果，110年2月3日、111年4月7日之破損查無人員疏失；111年5月19日則明確為人員操作疏失，已將全案移送考績會，懲處程序刻正進行中。
三、針對委員所指「院長下令對該器物不得點交、不得紀錄，在進行修復之前，也不得做檢視報告，尤其要求相關人員封口，所有相關文件都用最高密件處理，以免留下任何證據」，故宮嚴正澄清絕無隱匿情事，相關調查進行中以密件程序處理並無不當，密件保存皆依規定辦理，並無所謂「以免留下證據」問題。相反地，事件發生後，基於保全證據需要，於調查案件及修復文物期間，自無法允許一般人員或當事人任意提取、檢視、搬移三案之文物，此項作業方式亦不待院長下令。
四、本案三件瓷器依文化資產保存法規定，暫行分級列為一般古物。破損瓷器目前第一件「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」正在修復中，第二件「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」待修復人員處理，第三件「清 乾隆 青花花卉盤」待懲處程序完成，責任釐清後才會進入修復程序。