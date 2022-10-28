73歲李炳輝近照曝光！他驚「認不出來」　掏光百鈔打賞

▲李炳輝近照被曝光。（圖／NOWnews資料照）
▲李炳輝近照被曝光。（圖／NOWnews資料照）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-28 11:48:012022-10-28 11:56:37

視障歌手李炳輝與搭檔金門王1997年以一曲《流浪到淡水》紅遍大街小巷，後期李炳輝因中風身體微恙，兩人鮮少再合體演出，20年前金門王過世後，李炳輝為了餬口仍繼續在街頭表演。73歲李炳輝近日被目擊現身淡水永樂市場，溜溜球表演者楊元慶在臉書訝異地說：「我真的認不出來...」

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楊元慶放上李炳輝的近照，對方穿運動外套，手拿雨傘，坐在塑膠椅上，身旁放著給人打賞的籃子，「老實說我看了好久，如果不是旁邊的板子寫著李炳輝，我真的認不出來...」楊元慶說，之前聽過李炳輝中風、考取街頭藝人證照的消息，手機裡其實一直存著李炳輝老婆的電話，希望有一天能邀請兒時偶像到自己的活動表演，但這個夢遲遲未能實現。

▲楊元慶曝光73歲李炳輝近照。（圖／楊元慶 無法取代的溜溜球臉書授權）
▲楊元慶曝光73歲李炳輝近照。（圖／楊元慶 無法取代的溜溜球臉書授權）
無意間見到李炳輝，楊元慶心裡五味雜陳，滿是心疼及感慨，「有太多過去電視常出現的藝人，因為近年網路影音的發達，逐漸被下一代遺忘，大家都過得很辛苦，內心百般不捨...」他將錢包剩下的所有百元鈔，放進打賞箱，並跟李炳輝大哥說：「李炳輝大哥加油！我現在還會唱你的歌喔！」

▲知名溜溜球玩家楊元慶。（圖／楊元慶 無法取代的溜溜球臉書）
▲知名溜溜球玩家楊元慶。（圖／楊元慶 無法取代的溜溜球臉書）
楊元慶在留言處呼籲大家，如果到淡水記得去老街附近的永樂市場走走，李炳輝大哥都在那表演，大批網友留言：「昨天才剛跟老公說突然好想回淡水走走，看來又有新動力了，謝謝分享」、「希望大家能好好愛護這樣自力更生、讓我尊重的藝人」、「我該找時間約我老公來去淡水走走了」、「祝福他老年得以平安順遂」，貼文超過1萬人按讚、百人轉發。（編輯：楊穎軒）

▲李炳輝出席「舊情綿綿 台語經典演唱會」記者會。（圖／記者陳明安攝, 2022.05.03）
▲李炳輝5月受邀出席「舊情綿綿 台語經典演唱會」記者會，精神看起來還不錯。（圖／記者陳明安攝）

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