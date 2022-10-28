73歲李炳輝近照曝光！他驚「認不出來」 掏光百鈔打賞
視障歌手李炳輝與搭檔金門王1997年以一曲《流浪到淡水》紅遍大街小巷，後期李炳輝因中風身體微恙，兩人鮮少再合體演出，20年前金門王過世後，李炳輝為了餬口仍繼續在街頭表演。73歲李炳輝近日被目擊現身淡水永樂市場，溜溜球表演者楊元慶在臉書訝異地說：「我真的認不出來...」
楊元慶放上李炳輝的近照，對方穿運動外套，手拿雨傘，坐在塑膠椅上，身旁放著給人打賞的籃子，「老實說我看了好久，如果不是旁邊的板子寫著李炳輝，我真的認不出來...」楊元慶說，之前聽過李炳輝中風、考取街頭藝人證照的消息，手機裡其實一直存著李炳輝老婆的電話，希望有一天能邀請兒時偶像到自己的活動表演，但這個夢遲遲未能實現。
無意間見到李炳輝，楊元慶心裡五味雜陳，滿是心疼及感慨，「有太多過去電視常出現的藝人，因為近年網路影音的發達，逐漸被下一代遺忘，大家都過得很辛苦，內心百般不捨...」他將錢包剩下的所有百元鈔，放進打賞箱，並跟李炳輝大哥說：「李炳輝大哥加油！我現在還會唱你的歌喔！」
楊元慶在留言處呼籲大家，如果到淡水記得去老街附近的永樂市場走走，李炳輝大哥都在那表演，大批網友留言：「昨天才剛跟老公說突然好想回淡水走走，看來又有新動力了，謝謝分享」、「希望大家能好好愛護這樣自力更生、讓我尊重的藝人」、「我該找時間約我老公來去淡水走走了」、「祝福他老年得以平安順遂」，貼文超過1萬人按讚、百人轉發。（編輯：楊穎軒）