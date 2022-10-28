直播／次世代疫苗開放接種！12歲以上可施打 王必勝說明
中央流行疫情指揮中心昨(27)日公布國內新增35,702例COVID-19確定病例，分別為35,640例本土個案及62例境外移入；另確診個案中新增84例死亡。指揮中心宣布次世代疫苗通過EUA審查，12歲以上皆可接種，台北市衛生局也宣布今日開放平台預約。接種時程的進一步安排，可望由指揮中心在今日記者會上說明。
指揮中心宣布，自11月1日起提供12至17歲青少年接種Moderna雙價疫苗「原型株+BA.1」作為追加劑使用，包含尚未接種追加劑及已完成單價疫苗追加劑接種者。而Moderna次世代BA.4-5疫苗，於26日經食藥署審核通過適用12歲以上，後續視疫苗供應情形提供12歲以上民眾追加劑接種使用。
最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由指揮官王必勝說明，《NOWnews今日新聞》全程直播，帶您一同掌握。（編輯：倪浩軒）
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