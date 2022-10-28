胡志強誇盧秀燕比自己強 蔡其昌：我比他倆加起來更好
民進黨台中市長候選人蔡其昌昨批評市長盧秀燕只會包裝個人形象，施政能力遠不如廣納建言、爭取建設不分藍綠的前市長胡志強。胡志強為盧秀燕站台時強調「盧秀燕當4年，比胡志強當13年好」。蔡其昌今霸氣回答：「盧跟胡在比較，我沒有任何意見，但是蔡其昌做市長，一定比胡市長加盧市長好。」
蔡其昌昨發表「台中FUN樂園計畫」時，批評市長盧秀燕未採納家長建議，將市內充斥罐頭遊具的大小公園改造得更難玩，遠不如任內廣納建言、請蔡其昌協助爭取中央經費，闢建鰲峰山運動公園的前市長胡志強。晚間胡志強為盧秀燕成立後援會站台時，強調盧秀燕用媽媽的心照顧市民，４年表現超過他13年的政績。蔡其昌則在今（28）日上午參加母校清水國中校慶大會時，回應媒體時發表上述看法。
台中市發生社會矚目的桶屍案，市長盧秀燕昨被問及此事，回答「去年一整年台中市治安評比是六都第一名、今年1月到10月台中市槍擊案是六都最少、破案率最高，雖還有一些犯罪事件，但台中市總體治安在中央評比裡名列前茅，感謝警察同仁長年用生命守護台中。」
媒體今再問蔡其昌，對盧秀燕回應桶屍案的看法。蔡其昌表示，自己實在不清楚盧市長在想什麼，時常實問虛答。如同過去多起槍擊案件，盧秀燕只會轉移話題、推卸責任，沒辦法針對問題，或只會說謝謝。蔡其昌說，正常首長的態度應該是快速查緝兇嫌、儘速破案，命案已經發生，盧市長卻還在做宣傳、包裝自己，難怪台中治安一直不會好。