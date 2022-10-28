摔破3件國寶！故宮4點聲明「無隱匿」　吳密察13:15說明

▲故宮人員在整理文物時疏忽，導致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。（圖／故宮提供）
▲故宮人員在整理文物時疏忽，導致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。（圖／故宮提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-10-28 12:18:30

國民黨立委陳以信今（28）日在立法院踢爆，珍藏在國立故宮博物院的清朝年間的一件「嬌黃釉綠彩龍紋碗」及一件明代青花瓷器，被故宮打破，且高層下令掩蓋此事。故宮回應，共3件典藏瓷器破損，工作人員皆隨即依程序通報至院長，絕無隱匿情事。

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陳以信表示，接獲檢舉故宮有2件文物被摔破，且高層決定隱瞞事故經過，下令對該器物不得點交、不得紀錄，在進行修復之前 也不得做檢視報告，尤其要求相關人員要封口，所有相關文件都用最高密件處理，以免留下任何證據，請行政院蘇貞昌下令徹查此事，「若此事為真，這會是國宮博物院有史以來第一次打破國寶」，必須追查故宮院長吳密察的行政及政治責任。

故宮發4點聲明回應，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損，工作人員皆隨即依程序通報至院長。

聲明指出，院長及副院長（111年5月19日當日代理院長）接獲3案通報後，隨即下令交由政風室進行調查有無違失及違失樣態。經政風室調查結果，110年2月3日、111年4月7日的破損查無人員疏失；111年5月19日則明確為人員操作疏失，已將全案移送考績會，懲處程序刻正進行中。

針對委員所指「院長下令對該器物不得點交、不得紀錄，在進行修復之前，也不得做檢視報告，尤其要求相關人員封口，所有相關文件都用最高密件處理，以免留下任何證據」，故宮嚴正澄清絕無隱匿情事，相關調查進行中以密件程序處理並無不當，密件保存皆依規定辦理，並無所謂「以免留下證據」問題。相反地，事件發生後，基於保全證據需要，於調查案件及修復文物期間，自無法允許一般人員或當事人任意提取、檢視、搬移3案之文物，此項作業方式亦不待院長下令。

故宮表示，本案3件瓷器依文化資產保存法規定，暫行分級列為一般古物。破損瓷器目前第1件「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」正在修復中，第2件「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」待修復人員處理，第3件「清 乾隆 青花花卉盤」待懲處程序完成，責任釐清後才會進入修復程序。

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