蔡適應民調勝　基層：林右昌「比自己選更拚」感動基隆人

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蔡適應對此表示，近1個月以來，不管是自己做的還是媒體做的民調，大約都穩定保持3％至4％的領先態勢，較之前稍有微幅上揚，雖然對選情很有信心，但仍要步步為營，不能有任何鬆懈。
蔡適應也說，之前有份民調自己贏，謝國樑氣噗噗地去告民調公司，結果法院一審判謝國樑敗訴，這次民調自己又贏，不知謝國樑會不會又去告民調公司洩憤？
談到基隆選情，綠營黨政人士分析，台灣頭基隆過去被視為藍色鐵板一塊，但在民進黨籍現任市長林右昌8年優異執政成績之下，已成功翻轉藍綠版圖，年底基隆一戰藍綠勢均力敵，堪稱基隆市長選戰打得最激烈的一次。
該人士說，從9月18日蔡適應競選總部成立開始，林右昌理性針對謝國樑「免費送Gogoro」政見質疑，讓謝措手不及，加上蔡適應也揭發謝國樑的金星國際公司涉入德信掏空洗錢案以及謝國樑隱匿財產裝庶民的假象，從民調結果看來，蔡陣營這一波攻防似乎漸佔上風。
該人士表示，此份民調也顯示，針對謝國樑「免費送Gogoro」政見，有54.3%民眾認為市府財政無法負擔，且更有51.8%民眾明確表示不支持這個政見，相信在最後關頭，基隆市民一定會做出理性的選擇，投票給蔡適應。
地方人士則表示，基隆選戰不只空戰攻防，選戰倒數1個月，2人也開啟陸戰。對比近期謝國樑密集邀請國民黨主席朱立倫、前總統馬英九以及前高雄市長韓國瑜等藍營人士輔選壯聲勢，蔡適應則是每天早上站路口與上班市民搏感情，號次抽籤後更已經連續多日與林右昌合體車隊掃街與徒步「落地掃」拜票，直接與市民面對面接觸。從近來民調趨勢來看，與基層接觸似乎比起請大咖來站台更有效。
綠營基層幹部也表示，林右昌為了延續施政，全力輔選蔡適應可以說卯足全力，甚至比自己選舉時還更累更忙碌。有鑑於選戰初期，蔡陣營選舉步調較亂，組織橫向聯繫常出現狀況，林右昌「出借」文宣與組織2員大將，包含市府發言人沈詠珮、工策會總幹事江冠宏都進駐蔡適應競選總部，近來蔡陣營的選戰已打得很有節奏感。
該幹部也說，林右昌的全力相挺，讓市民很有感，畢竟高達8成的施政滿意度，不管林右昌走到哪裡，都受到市民熱烈的肯定與歡迎。
該幹部透露，林右昌陪同蔡適應拜票的時候總會說，「感謝你8年的栽培，接下來請栽培蔡適應，讓基隆進步改變繼續下去」，這讓市民很感動，因為不但真情流露而且渲染力十足，很多市民聽到市長聲音，也都覺得不可思議。
另名地方人士指出，由於蔡適應3屆議員、6年立委服務從未間斷，也協助解決包含高地社區供水與道路開闢等陳年難解的問題，還獲得5成以上滿意度、公督盟評鑑為「優良立委」；相較過去謝國樑曾被列為「待觀察立委」，又多次被藍軍支持者消遣怯戰，如今改以「好爸爸」形象重出江湖，相信基隆市民對謝過去的深刻印象還是難以信服。
綠營輔選人士則說，最新民調來看，蔡適應支持度贏過謝國樑達約4％，且有穩定上揚的趨勢，無疑是為綠營支持者注上一劑強心針，但如何召喚未表態的中間選民，恐怕也是蔡適應最後一個月的挑戰。