巷仔內／故宮摔破3文物　國家級博物館SOP漏洞百出

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後續故宮發聲明回應，總共有3件文物破損，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。
陳以信在立院秀出的是「故宮Open Data專區」介紹的「清 弘治款 嬌黃釉綠彩龍紋碗」，底均有青花書「大明弘治年製」六楷字款，外加雙圈，但故宮說明的卻是「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」，兩者照片相像，究竟破損的文物年代與名稱為何，引起討論。經《NOWnews今日新聞》記者追問，故宮卻不願多做說明，僅回應，以聲明內容為主，並強調「目前只有院長能對外發言！」
不確定是立委搞錯抑或是故宮官網有誤，立委高嘉瑜隨後在立法院也提出質疑，破損瓷器的「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」這一款，在故宮的網站上竟然記載是清朝的文物，官網連朝代都寫錯，故宮在文物保存應更嚴謹。
此次被爆出3文物破損，凸顯出國家級博物館SOP有漏洞！按照故宮院長吳密察今天下午記者會上的說明，2件文物在故宮人員取出後，就發現破損，推測可能是儲存方式有問題，故宮的瓷器包裝方式落伍，仍以多物一盒，甚至多盒一箱、多物一箱來儲存，如將瓷盤一層層鋪上棉花，裝在同一個箱子裡，瓷器間有空隙，可能在搬動時，產生碰撞、破損。
對比其他文物皆以「一件文物製於一盒」的處理方式，瓷器的儲存方式顯得相當草率，故宮才會在去年2月事發後，改箱為櫃儲存，卻仍在今年4月7日又發現文物破損；吳密察說，2件文物經調閱監視器、往前查10年資料，都沒有發現人員疏失，但儲存方式不當、讓具有歷史價值的文物破損，故宮恐怕難以否認「非人為疏忽」、難辭其咎！
而「清 乾隆 青花花卉盤」則是故宮人員取出，放工作台上時，不小心從台上掉落到地板，摔成好幾片，雖然能夠修復，但吳密察也不諱言：「破損後一定會減損價值」，此等前所未聞的失誤，故宮卻沒有在第一時間向文化部呈報、公諸於眾，反而是等到被踢爆後，才一一說明，國家級博物館的資訊似乎不夠公開透明。
經查，古物分為一般古物、重要古物、國寶。吳密察提到，這3件瓷器依文化資產保存法規定，暫行分級列為一般古物，國家對文物損傷的呈報有一套規則，主要評估文物重要性及破損情境，像國寶、重要古物得呈報到文化部、並對外報告；或是人為疏失，會等到懲處確定後才公諸於世，目前「清 乾隆 青花花卉盤」一案移送考績會，懲處程序刻正進行中。
雖然吳密察解釋古物要在2要件下，才會將損傷情形公諸於世，但今年5月19日就發生人員摔破「清 乾隆 青花花卉盤」，至今卻未有懲處結果，以至於故宮無法對外說明，甚至被爆出是院方高層下了封口令、企圖隱匿，即使吳密察聲稱絕對沒有隱蔽事情、第一時間就做通報，仍不免讓人懷疑，懲戒速度過慢，是否在打拖延戰，或是抱持沒被爆出，就繼續鴕鳥心態，這都不是一個國家級博物館該有的心態與做法！
另外，立法院曾在3月時詢問故宮，若發生戰爭，故宮是否有文物撤離及安全存放地點的計畫？當時吳密察表示，故宮文物來台至今還沒做過戰爭疏散演練，現有文物共69萬件，打包和撤離是很大的工程，要做實際演練困難度很高，並承諾會提出因應戰爭的相關措施和推演。
後續送達立法院的「戰爭緊急應變措施及演練」提到，若遭飛彈襲擊，將撤收展區文物至安全暫存點，同時，模擬遊客趁機意圖奪取文物的突發狀況，將緊急把重要文物疏散運送至院外安全地點，但對於院外安全地點等規畫都未交代，被立委痛批一點實質內容都沒有。
故宮不僅是國家級博物館，也是世界級的博物館，曾被列為全世界前3大博物館，如今卻發生3文物破損，其中1件還是人為摔破，簡直是世界級醜聞，故宮在儲存文物的SOP、對工作人員的訓練、呈報方式等，都得更為嚴謹、有所改善，否則不用等戰爭發生，文物都被摔光光。