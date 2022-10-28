認桃園選情膠著！綠高層：基隆看漲、不認為竹市勝算不高

▲桃園選情陷入膠著，綠營打出「票投鄭運鵬，進步不回頭」訴求，期盼肯定鄭文燦的桃園人能支持鄭運鵬，讓綠色五星級施政延續。（圖／民進黨提供）
▲桃園選情陷入膠著，綠營打出「票投鄭運鵬，進步不回頭」訴求，期盼肯定鄭文燦的桃園人能支持鄭運鵬，讓綠色五星級施政延續。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-28 19:19:00

距離年底縣市長選舉投票僅剩29天，中央執政的民進黨是否能固守現有席次，並奪回2018年意外丟失的多個縣市，受到高度關注。據了解，民進黨內部現研判，還有接近10個縣市的選情勝負難定，桃園選情應是五五波膠著，到現在還沒有辦法定輸贏；新竹的部分，從來「不認為」沈慧虹勝算不高；基隆部分有比較高的勝算，「這沒什麼問題」。黨內高層也說，現在有部分預言直指民進黨選情不利，「這就當成警訊讓全黨選舉團隊、支持者有危機意識，未必不好」，相信危機就有轉機，就能創造勝績。

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▲（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲綠營評估，在對手人設出問題、漸走低的情況下，沈慧虹務實提出政見，「從不認為勝算不高」。（圖／沈慧虹辦公室提供）
談及2022年地方選舉選情，黨政高層今日表示，現在有部分預言直指民進黨選情不利，「這就當成警訊讓全黨選舉團隊、支持者有危機意識，未必不好」，相信危機就有轉機，就能創造勝績。

該高層也說，上周抽完號次之後，全國選舉的氛圍才出來，現在才要慢慢加溫，大概還有10個縣市左右勝負難定，相信最後1個月選情有變化的地方不少。 

另外，該高層表示，下周開始，黨中央將會盤整，讓中央、地方的主訴求可以連接起來，包含總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌最後2、3周的行程也都陸續規劃了，會將資源做最有效率的分配；而下月5日凱道的雙北造勢，應可以凝聚全國民進黨支持者的力量歸隊。 

據了解，民進黨內部現研判，還有接近10個縣市的選情勝負難定，很多縣市都有待最後的衝刺才能分出勝負，最後1個月選情有變化的地方應該不少。像是南投蔡培慧很快追上，「算是接近了」，依過去經驗，這種快速拉近的縣市常常就會逆轉。

至於桃園市部分，綠營評估，張善政因為短暫當過行政院長，有相對高的知名度，民進黨在換將之後，鄭運鵬急起直追、非常賣命，桃園選情應是五五波膠著，到現在還沒有辦法定輸贏。

新竹市部分，國民黨高層與議員們還在挺林耕仁，林不至於被放棄，民眾黨高虹安確實一度衝高，但現在人設已出大問題，正從高處往下掉，沒有甚麼「越打越高」的可能，「我們從來不認為新竹沈慧虹勝算不高」。 

基隆部分，林右昌8年市長政績好，很多市民對他肯定，現在他帶蔡適應掃街，有很明顯效果，內部民調也明顯反應，基隆有比較高的勝算，這沒什麼問題。

▲林右昌近來時常利用公餘時間陪同蔡適應拜票，亮眼的執政成果成了蔡適應的最佳助選武器。（圖／蔡適應辦公室提供）
▲林右昌近來時常利用公餘時間陪同蔡適應拜票，亮眼的執政成果成了蔡適應的最佳助選武器。（圖／蔡適應辦公室提供）

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