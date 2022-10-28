認桃園選情膠著！綠高層：基隆看漲、不認為竹市勝算不高

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該高層也說，上周抽完號次之後，全國選舉的氛圍才出來，現在才要慢慢加溫，大概還有10個縣市左右勝負難定，相信最後1個月選情有變化的地方不少。
另外，該高層表示，下周開始，黨中央將會盤整，讓中央、地方的主訴求可以連接起來，包含總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌最後2、3周的行程也都陸續規劃了，會將資源做最有效率的分配；而下月5日凱道的雙北造勢，應可以凝聚全國民進黨支持者的力量歸隊。
據了解，民進黨內部現研判，還有接近10個縣市的選情勝負難定，很多縣市都有待最後的衝刺才能分出勝負，最後1個月選情有變化的地方應該不少。像是南投蔡培慧很快追上，「算是接近了」，依過去經驗，這種快速拉近的縣市常常就會逆轉。
至於桃園市部分，綠營評估，張善政因為短暫當過行政院長，有相對高的知名度，民進黨在換將之後，鄭運鵬急起直追、非常賣命，桃園選情應是五五波膠著，到現在還沒有辦法定輸贏。
新竹市部分，國民黨高層與議員們還在挺林耕仁，林不至於被放棄，民眾黨高虹安確實一度衝高，但現在人設已出大問題，正從高處往下掉，沒有甚麼「越打越高」的可能，「我們從來不認為新竹沈慧虹勝算不高」。
基隆部分，林右昌8年市長政績好，很多市民對他肯定，現在他帶蔡適應掃街，有很明顯效果，內部民調也明顯反應，基隆有比較高的勝算，這沒什麼問題。