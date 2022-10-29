女偶像遭爆「假面甜心」！楊皓如揭私下行徑：像總統蒞臨

▲楊皓如分享，她曾遇到非常可愛的女偶像是「假面甜心」。（圖／翻攝自楊皓如臉書）
▲楊皓如分享，她曾遇到非常可愛的女偶像是「假面甜心」。（圖／翻攝自楊皓如臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-29 14:26:552022-10-29 14:37:42

從記者出身的女星楊皓如，經常在節目中分享演藝圈的各種祕辛，廣受各大節目歡迎。近日，楊皓如就在節目《小姐不熙娣》上分享，她曾遇到一位甜美可愛的女偶像，進棚前就像總統要蒞臨，不僅清場還目中無人，身分曝光後，讓小S驚訝到直呼「我需要吃頭痛藥！」

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楊皓如在節目《小姐不熙娣》中承認，有被態度很差的藝人對待過，「有啊！譬如說那種，假面甜心一堆啊，就是有哪種很偶像的啊！然後笑的很開心，然後很甜美的」，她舉出，有某位女藝人要錄Live的娛樂節目時，還沒到之前，竟然就派兩位工作人員上來清場，「感覺是總統要蒞臨！」從門口到棚內的路線都要清空，完全不能有人。

▲楊皓如分享，她曾遇到非常可愛的女偶像是「假面甜心」。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）
▲楊皓如形容，對方要進棚錄影就像總統蒞臨一樣。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）
楊皓如更提到，該名女星要來的時候，她的工作人員還要拍手大喊「某某某來囉！」荒謬的是，明明現場都是每天訪問她的記者，工作人員也都認識她，但對方卻擺出目中無人的姿態，只會對特定的人士微笑。

最後楊皓如強調，「但是她非常的可愛…」此時，小S立刻跑上前打聽對方身分，結果竟讓她再度受驚，「哇！我覺得今天好夠喔！今天…我覺得我需要吃頭痛藥，今天資訊已經夠多了」，甚至開心到忘記介紹其他來賓，讓大家笑翻。（編輯：詹鎰睿）

▲楊皓如分享，她曾遇到非常可愛的女偶像是「假面甜心」。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）
▲楊皓如分享，她曾遇到非常可愛的女偶像是「假面甜心」。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）

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