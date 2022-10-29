萬聖節主角之一！營養師盤點南瓜「7大營養」：還可防癌
一年一度的萬聖節到了，其中最常見的裝飾就是橘色的鬼臉南瓜燈，對此，美女營養師高敏敏指出，其實南瓜富含營養，且屬於全穀雜糧類，可以用他取代部分精緻澱粉，不但能護眼、護心，還防癌，建議大家平時就可多食用！
高敏敏透露，南瓜不僅護眼、護心，還可以防癌，一顆南瓜中有包含β-胡蘿蔔素，轉換成維生素A，保護眼睛視力、鞏固皮膚及黏膜組織健康，還有高纖維，提供高飽足感，豐富的纖維還能抑制胃口，以及維生素A，保護粘膜健康，顧皮膚、顧眼睛、增強免疫力、對抗感染。
另外，南瓜還含有維生素E，提升免疫功能，強力抗氧化、降發炎，以及礦物質鉀，預防心血管疾病，降血壓、消水腫，還有維生素C，縮短感冒病程、增進白血球的生成，讓免疫細胞更有效運作，也加快傷口癒合。南瓜籽中也有豐富的鋅，消除男性攝護腺的初期腫脹，保健泌尿系統，也跟免疫力很有關係！
高敏敏也指出，南瓜的品種其實不少，其中熱量最高的前三名為分別為日本南瓜，熱量80kcal、栗子南瓜，熱量79kcal以及菊花南瓜，熱量72kcal，最後一名則是台灣南瓜，熱量46kcal。
高敏敏建議，不只萬聖節，大家平時就可多吃南瓜，「他是屬於全穀雜糧類，可以用他取代部分精緻澱粉」，可以幫助維持免疫力，讓身體更健康。（編輯：賴禹妡）
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