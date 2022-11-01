學運世代相挺 范雲：不能讓游錫堃3萬票遺憾再次發生
民進黨新北市長候選人林佳龍因為確診在家居隔，同屬台大時期、學運世代的立法委員范雲，今（1）日代替林佳龍前往永和區溪州市場，在市議員羅文崇、市議員候選人許昭興陪同下，進行掃街拜票尋求鄉親支持。范雲在受訪也強調林佳龍是一個做任何事情都百分之一百二十努力的人，不能夠讓先前立法院長游錫堃參選新北市長，差距不到3萬票的遺憾再發生。
范雲致詞時表示，林佳龍是台大時期、學運世代的學長，在「戰友」確診的時候，當然要團結力挺；自己從小在淡水長大也是新北市民，來到掃街感受市場支持者的熱烈，比想像中還要熱情也相當開心，希望所有的人一定要投給林佳龍，支持民進黨市議員候選人，共同帶領新北大翻新。
范雲強調，林佳龍是做任何事都非常優秀的人才，是一個做任何事情都百分之一百二十努力的人，不能夠讓先前立法院長游錫堃參選新北市長，差距不到3萬票的遺憾再發生，因此要呼籲新北市民一定要出來投票，讓林佳龍擔任新北市長，帶領這座城市成為台灣的火車頭，不僅走向世界、走向國際，也會給新北市民帶來最好的生活。
確診隔離第5天的林佳龍，昨晚也在臉書直播，感謝許多親友團擔任「分身」力挺，包括前文化部長鄭麗君、前民進黨主席卓榮泰、基隆市長林右昌、前立法委員呂孫綾，還有自己的太太廖婉如等，代為掃街拜票、站台，明天同為學運世代的黃偉哲市長，也將北上為林佳龍掃街。