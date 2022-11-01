防大病、抗衰老超前部署！專家：幹細胞儲存須符合國家標準

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幹細胞儲存已變成健康管理的新趨勢
台灣人口老化的速度已是世界第一，健康逐漸成為多數人的第一關注，隨著我們年齡的增長，細胞不斷衰退，罹病機率提升，健康問題隨之而來。據內政部資料，台灣人的不健康餘命時間是8.5年，換言之，台灣人一生中約有10分之1年不健康、生活無法自理。所以現代化的健康管理以「防大病、管慢病、抗衰老」為重點健康指標。
而近年來大量國內外臨床案例發現，幹細胞可以取代人體持續老化的細胞，同時能修復細胞組織損傷，所以，儲存自己年輕健康的幹細胞，在需要時回輸在自己身上有助於對抗衰老、調節免疫甚至治療疾病，是當前最受科學注目的尖端醫療技術之一。
周邊血幹細胞具有分化能力，能產生血球及自然殺手等免疫細胞，藉此調節身體系統平衡以及提高免疫系統能力。周邊血幹細胞臨床應用潛力相當廣泛，不僅可應用在治療血液和免疫相關的疾病，還有退化性治療及癌症輔助治療等。提前儲存健康幹細胞，就有機會能守護自已健康。
幹細胞的臨床應用要達到最大效果，不只是單看可以回輸到身體的數量，幹細胞療法最重要的關鍵是幹細胞的品質。
幹細胞的品質來自儲存細胞庫的選擇：多層把關才放心！
選擇儲存幹細胞機構時，一定要注意儲存機構的技術實力，從幹細胞採集、檢驗、凍存，及需要使用時的活化、培養等，都需要有完善的SOP控管製備流程，才更安心。台大醫院小兒血液腫瘤權威醫師林凱信教授表示「細胞是珍貴的健康資產，在儲存細胞的過程中包含取樣、檢測、分離、凍存、運輸到確保臨床使用時的安全性及療效等，都需要有完整而嚴密的環節。所以選擇細胞庫，需要從實驗室的實力背景、細胞製成的標準化、細胞品質的管理系統，甚至要擁有醫療與實驗室專家支持，同時更需符合衛福部國家級GTP 細胞保存庫的條件。」
趁年輕、健康時儲存幹細胞，為自己與家人留一份健康上的安心保障
在這人口老化、文明病、各類型腫瘤及慢性病好發的時代，幹細胞儲存不只自己能使用，直系血親的配對機率為1/4，旁系血親的配對機率為1/10，趁身體健康與年輕時儲存周邊血幹細胞，是替自己及家人的未來多一個治療疾病的選擇，做好健康風險管理。
諮詢專家
．台大醫院小兒部權威醫師暨長春藤生物科技研發室主持人林凱信教授/醫師
學經歷
．台大醫學院 名譽教授
．前台大醫院小兒部 主治醫師/小兒部血液腫瘤科主任
．台灣海洋性貧血協會 榮譽理事長
．曾任財團法人義大醫院 副院長
．曾任中華民國血液及骨髓移植學會 理事長
．台大醫學系畢業
醫療專長
幹細胞移植、血液腫瘤學、細胞療法、幹細胞儲存、先天性遺傳疾病
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