不孕之症？醫揭「多囊性卵巢症候群」3症狀

不孕之症？醫揭「多囊性卵巢症候群」3症狀
不孕之症？醫揭「多囊性卵巢症候群」3症狀

每日健康-每日都做得到的健康

2022-11-01 14:31:09

多囊性卵巢症候群在台灣盛行率約10%，不少已屆生育年齡的女性都會擔心自己因此不孕。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹表示，其常見症狀有經期不規律、經血量時少時多、長青春痘、禿頭、體毛增多、肥胖等，建議透過均衡飲食及運動改善內分泌，同時降低體內雄性激素濃度，使月經週期規律，就能提升懷孕機率。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 多囊性卵巢症候群恐導致女性較難懷孕。

張瑜芹在臉書粉專《美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師》發文指出，多囊性卵巢症候群是一種內分泌失調的疾病，會造成月經不規律或是月經不來，導致女性較難懷孕，但只要接受治療，還是有懷孕的機會。

圖／翻攝自 臉書／美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師
圖／翻攝自 臉書／美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師
▲ 多囊性卵巢症候群的3大症狀。

張瑜芹提到，常見症狀有「慢性不排卵」，月經的形成會有濾泡期 ，當濾泡受到雌激素影響，就會成熟排卵，若14天左右沒有受精，子宮內膜便會剝落而形成月經，但若沒有排卵，子宮內膜則會持續受到雌激素影響，導致經期不規律及經血量時少時多。另外，由於雌性激素分泌受影響，所以可能會出現「雄性激素過多」的症狀，引起長青春痘、禿頭、體毛增多等問題，而內分泌異常也可能容易出現「水腫或腹部肥胖」的問題。

對此，有研究顯示，如果採取均衡飲食及運動 ，適當減輕體重可改善內分泌，同時降低體內雄性激素濃度，甚至可以使月經週期變規律，大幅提升懷孕機率。

本文經新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹臉書粉專《美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師》授權報導

延伸閱讀
女性練重訓會「虎背熊腰」？ 「那個來」可以上健身房？ 專業教練親揭「4大迷思」
上班族腰痛、背痛、膝蓋痛有解！ 健身教練教「6大動作」助身體校正回歸

防大病、抗衰老超前部署！專家：幹細胞儲存須符合國家標準

男生睾丸「不平衡」別慌！差距不超過2公分、功能正常就是好蛋

多久該換一次牙刷？「4情況」趕快換　放太久恐吞細菌

上海確診者曾到迪士尼　封控範圍擴大到社區

我是廣告 請繼續往下閱讀