不孕之症？醫揭「多囊性卵巢症候群」3症狀

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張瑜芹在臉書粉專《美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師》發文指出，多囊性卵巢症候群是一種內分泌失調的疾病，會造成月經不規律或是月經不來，導致女性較難懷孕，但只要接受治療，還是有懷孕的機會。
▲ 多囊性卵巢症候群的3大症狀。
張瑜芹提到，常見症狀有「慢性不排卵」，月經的形成會有濾泡期 ，當濾泡受到雌激素影響，就會成熟排卵，若14天左右沒有受精，子宮內膜便會剝落而形成月經，但若沒有排卵，子宮內膜則會持續受到雌激素影響，導致經期不規律及經血量時少時多。另外，由於雌性激素分泌受影響，所以可能會出現「雄性激素過多」的症狀，引起長青春痘、禿頭、體毛增多等問題，而內分泌異常也可能容易出現「水腫或腹部肥胖」的問題。
對此，有研究顯示，如果採取均衡飲食及運動 ，適當減輕體重可改善內分泌，同時降低體內雄性激素濃度，甚至可以使月經週期變規律，大幅提升懷孕機率。
本文經新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹臉書粉專《美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師》授權報導
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