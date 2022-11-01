質疑故宮國寶毀損報告疑點重重　國民黨團籲吳密察下台

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陳以信指出，去年2月3日「嬌黃綠彩雙龍小碗」破碎，故宮所提供立法的調查報告照片，並非第一時間拍攝照片。「嬌黃綠彩雙龍小碗」案件編號是16896，調查報告中第10頁顯示，發現破損是在保存文物箱內，並立即拍照存證，但給立法院的破損照片，卻是放在桌上，並不是調查報告所稱「打開時發現破損，並且立即拍照」，陳以信質疑，當下發現破損所拍照片在哪裡？顯然調查報告跟照片呈現的狀態是不符合的，這是重大的疑點。
陳以信也提到，整個故宮行政調查有很大的問題，編號7167號案，在4月7日發現，隔天故宮院長交辦政風室啟動行政調查；但編號16896案調查報告中的第2頁中記載， 2月3日事發後，器物處是在2月9日將調查報告送政風室，政風室遲至5月31日才書面要求登保處進行調查。另外，政風室在5月31日書面要求器物處協助調查，要求秘書處協助調查更是遲至7月26日，但進行約談是在7月29日和8月11日開始，距離事發的2月3日，已過半年時間。
陳以信進一步說，器物處監視畫面保存期限最多3個月，政風室明明知道監視器畫面只能保留3個月，卻在3個月後才調查。顯見，故宮在處理國寶毀損案件的過程疑雲重重、意圖隱匿，第一時間的照片跟調查報告不符，行政單位調查延遲，監視器畫面過了保存期限才展開調查，而人員訪談是過了半年後才進行，吳密察院長是否涉嫌隱密？
國民黨團副書記長洪孟楷則直言，故宮專業在這次損壞已經折損國人信心，吳密察院長說，監視器沒看到是人為所造成的損壞，那請公布完整的監視器畫面，還是監視器畫面黑箱封存30年？要保密30年？洪孟楷要求公布由專家學者組成的文資小組，這3件破損文物鑑定狀況為何？是否還是原來的文物？還是有可能已經被狸貓換太子，偷天換日？
洪孟楷痛批，抄襲是否是民進黨政府DNA？論文抄襲、研究報告抄襲，連故宮拿出去年2月3日調查報告，以及今年7月4日的調查報告，發現2篇調查報告的結語，相似度非常高，連調查報告的結語都複製貼上，有這種心態，也難怪國寶無法保護好。
洪孟楷認為，調查報告結語高度重疊，根本只在做紙上作業、紙上文章，沒有把文物放在心上；而2篇調查報告的結語，講半天就是沒錢，故宮國寶會摔破，是因為預算不夠？這會不會讓國人笑掉大牙？
國民黨團副書記長林思銘指出，據故宮內部行政調查報告顯示，確實有刑事不法，依照《文資法》第103條規定：「若有人毀損或竊取國寶文物，處６個月以上、5年以下徒刑，併科50萬元以上2千萬元以下罰金。」林思銘強調，損的古文物價值不斐，絕對不是只有啟動行政調查而已，檢調必須啟動調查，有無涉及刑事不法的情事，積極展開偵辦，才能讓此國寶毀損案件查得水落石出；若是故宮自己查自己，真相永遠無法查出，永遠被封存。
林思銘呼籲吳密察先下台負責，讓檢調介入調查是否人禍造成的，若涉及違反《文資法》，應起訴相關人員。林思銘也呼籲吳密察，不要再厚著臉皮、賴著不走，下台並接受檢調監察院的調查，才是應有的風骨，知恥近乎勇，不要戀棧權位，國民黨團一定監督到底。