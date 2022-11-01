立院爆口水戰！藍委批答詢「都講空話」　蘇揆動怒

立法院又上演口水戰！外傳晶圓代工龍頭台積電奈米廠，可能落腳桃園龍潭科學園區。國民黨立委洪孟楷今（1）日於立法院質詢時，追問行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花此事是否為真？中央政府是否會表達支持？然而，不滿蘇貞昌輕描淡寫回應，政府對重大投資案都會評估，洪孟楷第一時間酸「都講空話」。未料，此番話卻似乎打開蘇貞昌的地雷，蘇火大連續回嗆「我哪一句講空話」、「你亂批評」，而洪也不甘示弱痛批蘇藐視國會，兩人一來一往唇槍舌戰，火藥味十足。
下午立法院總質詢，洪孟楷詢問，傳台積電最先進奈米廠要落腳桃園龍潭，中央政府有無掌握？蘇貞昌答詢回應，相關政府都持續從各方資料了解、作業，重大投資案並非一句話，都要很多人長時間從各方努力，政府對任何重大投資都會評估各種狀況；王美花則說，對他們來說，廠商有投資就要事先準備，採科學園區概念執行，並由國科會全權處理。
質疑蘇貞昌、王美花未正面回應，讓洪孟楷不解批評「都講空話」；聞此，蘇貞昌卻突然爆氣多次反問「我哪一句講空話」、「你亂批評」 ，洪孟楷則回擊，這種態度是藐視國會並反質詢？不要沒辦法回答問題就這樣。而蘇依舊維持強硬語氣回，怎麼會沒法回答？在洪不斷追問下，並澄清是要客觀討論經濟問題，蘇才說，中央支持國家重大建設。
不過，當洪孟楷持續追問，若桃園未來變成國民黨桃園市長候選人張善政執政，中央一樣支持台積電奈米廠落腳桃園？蘇貞昌則又嗆，把選舉帶到這裡來講，沒有好好問經濟，建設並不會分黨派。