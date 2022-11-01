知情薛瑞元、王必勝夜奔陳時中競總？蘇貞昌：沒收到報告
2022九合一大選將至，衛福部長薛瑞元、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝與指揮中心發言人莊人祥等人，日前遭爆夜奔民進黨台北市長候選人陳時中競選總部，引發在野黨質疑行政不中立。對此，行政院長蘇貞昌今（1）日立法院答詢時坦言，事前事後都沒收到報告，他也強調政務官不用公部門資源支持自己政黨，這個是民主正常程序。
下午立法院進行總質詢，國民黨立委洪孟楷表示，是否認同政務官應保持行政中立？若政務官前往候選人競總，是否違反行政中立？蘇貞昌答詢說，這要看是哪種官員， 政務官支持自己政黨候選人，是民主政治的正軌。
洪孟楷提到，上周薛瑞元帶王必勝與衛福部相關官員，前往陳時中競總事前、事後有無收到報告？蘇貞昌坦言「都沒有」。洪又追問，這個舉動是否洽當？蘇回答，政務官除非利用公資源，如果不是用公資源，為自己政黨支持，就像他到處助選， 都是民主正常程序。
至於高端公司補件疫苗保護效益報告，但結果恐選後才會公布。洪孟楷詢問接種高端的蘇貞昌，若報告出來效果不好被廢止緊急使用授權，有無考慮改打國際認證疫苗？蘇直言，沒有，這是假設性問題，高端能否通過、合格或效果好不好都是科學問題，政府會謹慎審查。