國人40歲老花眼達5成！合併近視麻煩多！LBV老花雷射速恢復

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現代人無論工作、生活均需要大量用眼，過往被認為發生在老年人的老花眼，其發生年齡也逐漸下修。根據國健署統計資料顯示，40歲以上國人超過5成患有老花眼，顯見中壯年族群應儘早注意視力問題。新竹知名眼科中心院長張聰麒醫師表示，老花成因是源於眼睛的調節力下降，無法依距離判讀影像，導致觀看近物時視線模糊，尤其是現代人往往合併近視，必須分別配近視眼鏡與老花眼鏡，或是直接配多焦點眼鏡以對應不同距離的用眼需求，但多焦點眼鏡光學區小的特性又容易導致頭暈，常有民眾因為適應不良而轉回單焦眼鏡，相當困擾。
張聰麒醫師說明，老花眼鏡僅適用於特定距離，加上現代人手機使用頻繁，反覆戴上與拿下眼鏡相當不便。雖然也有多焦點隱形眼鏡可供選擇，但鏡片本身較厚，戴上時異物感相對較明顯，部分患者也因此不適應進而出現頭暈不舒服的症狀，對於這類患者就可以與醫師討論採取雷射手術一次處理近視與老花的問題。
LBV老花雷射突破傳統手術限制 遠、中、近視力不再模糊
然而，也有醫師認為老花度數會隨著年紀加深，老花眼加重後還是得戴老花眼鏡，不建議45歲以上患者接受老花雷射治療。對此，張聰麒醫師解釋，過去傳統老花雷射手術是採用視差方式，將兩隻眼睛矯正成不同度數，一眼留0度看遠，一眼留100度看近，以達到免戴老花眼鏡的效果，但人眼的調節力隨著年齡而越來越差，最終老花會增加到300度，超過原先雷射手術時預留的雙眼視差，也就導致不少患者在術後仍然需要配戴眼鏡。
不同於傳統老花雷射手術，LBV老花雷射可以藉由調整角膜球面像差來增加景深，不僅進一步增進雙眼視差融像的效果，也讓近距離視力更加提升，這兩大改善徹底突破多年來45歲以上患者傳統老花雷射矯正不足的困境，更加貼近手機世代族群需要頻繁在遠中近三種距離不斷轉變焦距視物的用眼需求。此外，即使是曾經接受過雷射手術的患者也可以藉由細密調整恢復遠中近視力，施術過程僅約10至15分鐘，患者在術後約1到2天就能適應。呼籲對老花治療有期待的民眾能與眼科醫師討論，選擇合適的治療方案！
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