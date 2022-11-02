超商雙11開戰！全家仙女紅茶44杯1111元 特濃拿鐵39元
迎接電商年度盛事雙11購物節，超商業者也來分一杯羹，全家超商宣布集結線上、線下全通路出擊，即日起至11月15日開跑史來最狂的雙11優惠。消費者最愛的咖啡促銷絕對是重點，全家祭出仙女紅茶44杯、大杯特濃經典美式32杯、大杯特濃經典拿鐵28杯、全家霜淇淋33支，都是均一價1111元，換算下來仙女紅茶25元、特濃拿鐵39元。萊爾富也有雙11限時咖啡優惠，將推出特濃美式咖啡36杯或特濃拿鐵咖啡30杯都是1111元，平均每杯最低31元起。
超商雙11咖啡大戰開打！全家將在APP「隨買跨店取」推出5日限定優惠，11月11日至11月15日期間，購買仙女紅茶44杯、大杯特濃經典美式32杯、大杯特濃經典拿鐵28杯、全家霜淇淋（口味不限）33支，皆享1111元優惠價，相當於仙女紅茶每杯25元、特濃拿鐵39元、霜淇淋34元，另有超過200組隨買跨店取商品優惠，今（2）日起就會陸續開賣，組合最低下殺5折起。
除了在APP線上慶祝雙11，全家實體門市也在線下一同狂歡，門市超過百件商品享「加11元多1件」，活動品項包括冰品、飲品、零食點心都有，其中首推FMC長袖襯衫系列，原價每件590元，加價11元可多一件，近乎買1送1，平均每件長袖襯衫約300元。
鎖定愛喝咖啡的民眾，萊爾富也規劃雙11咖啡優惠，11月9日至11月11日於門市及Hi-Life VIP APP整買零取，同步推出特濃美式36杯或特濃拿鐵30杯，都只要特價1111元，最多現省869元，相當於下殺5.6折。雙11咖啡優惠可透過紙本券寄杯，或是選擇存入APP寄杯跨店領取。