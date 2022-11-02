復發也不絕望！新興治療助攻 兒童「急性淋巴性白血病」治癒率再提升

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先前一名罹患急性淋巴性白血病的11歲女童，治療完短短數個月後復發，且癌細胞生長快速、癌症相關指數是正常值的十倍以上，醫師一邊化療、一邊搶時間申請健保雙特異抗體治療，結果一個療程過後，成功壓下她體內暴衝的癌細胞，骨髓也找不到癌細胞基因。
血癌非絕症！逾八成「急性淋巴性白血病」病童有望治癒
林口長庚醫院兒童血液腫瘤科主治醫師張從彥指出，急性淋巴性白血病可說是最常見的兒童癌症，在還沒有健保之前更早的年代，兒童白血病治癒率可能真的只有四、五成不到。近年將急性淋巴性白血病患童依據風險分類給與不同治療組合，搭配PCR技術，偵測身體微量殘存的癌細胞基因並定量，方便醫師調整治療方案，治癒率提升至八成，多數患童有機會藉由第一線治療治癒。
不過，仍有約二成病患可能復發。在新興藥物問世前，高強度的化療以及造血幹細胞移植是這類難治、復發型族群的主要治療選擇。但由於化療不只毒殺癌細胞、也會波及正常細胞，患童面對高強度的化療時，除了辛苦、副作用高、可能有後遺症外，也未必能治療成功。甚至，患者癌細胞順利殲滅，但卻因為身體不好，最終死於感染或是併發症。
近年新興治療方案包括基因改造的自體T細胞治療，或是雙特異性抗體藥物治療等，其治療原理則類似大人的免疫治療，也就是「驅動身體自己的免疫、殺死癌細胞。」因為具有專一性，所以副作用較輕鬆、療效也不比化療差，針對有化療抵抗性的復發病人，這類新型療法有望突破困境，幫助早年第一線療法無法治癒的患者。
新治療補位！驅動自體免疫細胞剋癌 突破化療抗藥瓶頸
張從彥解釋，淋巴性白血病可分為兩種細胞型態，而這類治療則鎖定B細胞型白血病細胞上面的CD19抗原，驅動T細胞去攻擊這些被鎖定的B細胞。「有點標靶的概念！直接毒殺想要殺的細胞，而非像化療通殺的概念。」
「我印象很深刻的一個患者，是一個今年初診斷的11歲女生！」張從彥說，患者剛確診急性淋巴性白血病時，當時的檢驗並沒有顯示她是特別難治的類型。引導治療做完、疾病順利緩解，骨髓裡測不到癌症細胞基因，看來一切都很順利。結果沒想到，就在今年五月本土新冠疫情爆發時，她就復發了！只有短短幾個月、癌細胞長得很快、來勢洶洶。檢驗相關癌症指數、是正常值的十倍以上。但這時也不敢打太強的化療，醫師一方面先使用類似引導期的化療、為她爭取時間，同時間幫她申請健保給付新的雙特異性抗體，也做好幹細胞移植的準備！「結果她在才做完第一個療程的雙特異性抗體治療後，不僅過程沒嚴重副作用，反應好到骨髓裡馬上測不到癌細胞基因！」
適時調整、精準用藥。為每個患童找到適當治療策略
不過，「現況免疫治療雖有不錯的療效，其中仍要注意急性的副作用例如發燒、類似流感的症狀，可以用藥物控制。」張從彥解釋，雖說這類治療是鎖定目標B細胞之後、再驅動身體的T細胞攻擊，沒有傳統化療的毒性反應，但如果體內的癌細胞量太高，有時候T細胞殺紅了眼、發炎反應太強烈，身體也會承受比較大的副作用，患者可能高燒、低血壓、有時甚至需要升壓藥，或住進加護病房。若要降低這類風險，也有可能先以化療降低癌細胞數量、再開始雙特異性抗體治療。甚至在癌細胞降低後，以造血幹細胞移植補強治療成效。此外，也要長期定期追蹤治療對正常帶有CD19抗原的B細胞的影響，注意長期免疫功能是否異常。
張從彥提醒家長，若發現孩童有發燒、貧血、疲倦、莫名瘀血、腫塊、莫名疼痛等病徵，及早就醫檢查，即便確診為白血病，以現今的治療，「多數情況下，只要撐過前半年較為辛苦的時期，接下來的治療不需住院、也相對輕鬆。」鼓勵家長們不要絕望。很多時候，這些孩子可以健康長大，成家立業，生孩子都沒有問題。只要定期追蹤就可以。
此衛教訊息由台灣安進協助提供
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