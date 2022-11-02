《間諜家家酒》代理版一番賞開抽！BANPRESTO模型展登場

▲《SPYxFAMILY間諜家家酒》台灣正版授權一番賞商品11/2為開抽首日。（圖／截取自《一番賞台灣》粉專）
▲《SPYxFAMILY間諜家家酒》台灣正版授權一番賞商品11/2為開抽首日。（圖／截取自《一番賞台灣》粉專）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-11-02 11:38:02

動漫迷特級好消息！台灣萬代南夢宮有限公司旗下玩具事業部主辦年度動漫公仔模型展「BANPRESTO EXPO 2022」今年將回歸實體展，11/3至11/6於台北華山文創園區西一館、西二館盛大開幕，全展區免費入場。分為「超人氣經典角色」、「BANPRESTO品牌系列」及「一番賞」3大展區，其中亮點為《 SPYxFAMILY 間諜家家酒》-Lovely Ordinary Days台灣正版授權一番賞開抽首日（單抽270元），讓眾多粉絲迫不急待到場試手氣。此外，罐頭豬LuLu在台灣首次實體活動開跑，主題視覺於10月27日至11月23日在台中大魯閣Roller186滑輪場粉墨登場，可愛罐頭豬就要爆擊來客們的小心臟！

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▲除了已販售商品外，還特別展出BANPRESTO多款未上市新品。（圖／品牌提供）
▲除了已販售商品外，還特別展出BANPRESTO多款未上市新品。（圖／品牌提供）
本次「BANPRESTO EXPO 2022」除了有BANPRESTO旗下品牌WCF、DIORAMATIC、Q posket、Fluffy Puffy等系列新品，更特別展出BANPRESTO多款未上市新品與人氣新番動畫《鏈鋸人》、《BLEACH 死神》新作「千年血戰篇」、《我的英雄學院》第6季、《藍色監獄》，經典動畫《蠟筆小新》及大人小孩都喜愛的《天竺鼠車車》等系列商品，現場還設有《火影忍者》、《航海王》、《七龍珠》等超人氣經典角色主題專區，原汁原味重現動畫經典場景，邀請粉絲踏入角色世界拍照打卡，打造玩具收藏控2022年度必逛展覽！

▲《間諜家家酒》台灣正版授權一番賞開抽。（圖／品牌提供）
▲《間諜家家酒》台灣正版授權一番賞開抽。（圖／品牌提供）
設置於西二館的一番賞專區特別展出《SPYxFAMILY間諜家家酒》、《航海王》、《寶可夢》、《Re: 從零開始的異世界生活》、《鬼滅之刃》、《魔物獵人》等多款人氣動畫及遊戲一番賞商品。模型展登場首日為《SPYxFAMILY間諜家家酒》台灣正版授權一番賞開抽首日，許多粉絲已經迫不及待想把可愛的安妮亞帶回家，原先日版在台售價約為350元至400元，代理版開賣後定價為270元一抽，讓大批粉絲相當期待到活動現場試手氣。

現場更搶先販售色彩繽紛｢寶可夢謎擬Q的Cafe Time｣，延續之前的下午茶及甜點系列Q萌再現，以及展示未來將在全家便利商店開賣的《我的英雄學院》與2023年才會開賣的《BLEACH 死神》一番賞。此外，到場逛展還有加碼好禮可領，按讚追蹤官方粉絲專頁或是填寫線上活動問卷，就有機會獲得限量小禮物乙份。

「BANPRESTO EXPO 2022」集結年度人氣動漫角色、話題一番賞及各式好康，喜歡動漫、玩具收藏的粉絲們別忘了把握4天展期，於11/3（四）-11/6（日）至台北華山文創園區西一館、西二館，和自己最愛的經典角色拍照打卡，一次搶先收藏新品與享受抽獎樂趣！

▲「BANPRESTO EXPO 2022」動漫公仔模型展11/3 - 11/6於華山盛大展出。（圖／品牌提供）
▲「BANPRESTO EXPO 2022」 動漫公仔模型展11/3 - 11/6於華山盛大展出。（圖／品牌提供）
【BANPRESTO EXPO 2022活動資訊】

活動期間：2022年11月3日（四）～11月6日（日）
活動場地：台北華山文創園區西一館、西二館
活動時間：11月3日 12:00~20:00、11月4日~11月6日 10:00~19:00
活動內容：BANPRESTO公仔模型與一番賞玩具展示販售
活動展區：超人氣角色專區、BANPRESTO品牌系列專區、一番賞展示專區

此外，潮玩品牌TOYZEROPLUS與台中大魯閣Roller186滑輪場首次台港聯手，於10月27日至11月23日為台灣粉絲帶來全新罐頭豬LuLu「台中大魯閣Roller186滑輪場疊疊樂漢堡店」主題活動。此次，LuLu豬將化身美式餐館店員，小小豬蹄踩著滑輪，自在地穿梭場館各個角落，身後還有可愛「豬咪」緊跟！同時11月4日起在大魯閣新時代購物中心，設立「快閃店」搶先各大通路推出漢堡系列限量潮玩玩具（Art Toy），還可現場搶先一睹全新CASETiFY聯名產品，以及「罐頭豬LuLu疊疊樂漢堡系列」品項。

▲罐頭豬LuLu疊疊樂漢堡店在台中大魯閣Roller186滑輪場登場。（圖／品牌提供）
▲罐頭豬LuLu疊疊樂漢堡店在台中大魯閣Roller186滑輪場登場。（圖／品牌提供）

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