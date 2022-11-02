《刀劍神域劇場版-Progressive》11/4上映！入場特典公開

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而《刀劍神域劇場版-Progressive-陰沉薄暮的詼諧曲》延續鋼鐵城堡「艾恩葛朗特」第五層的遺跡冒險，同時將亞絲娜與搭檔「桐人」、現實世界的好友「米特」、情報關鍵人物「亞魯戈」之間的情感梳理得更加細膩與深刻。在充滿無盡未知的死亡遊戲中，亞絲娜從懵懂無知的新手，逐漸茁壯，成為足以支撐搭檔，並且主動出擊的獨立玩家。即使在承載濃厚惡意的PK殺手（Player Killer）面前，也不再一昧害怕。
特映會現場，主持人裝扮為主角亞絲娜，與「桐人」一起迎接觀眾到來！現場也公布本片的第一周特典「上映紀念色紙風圖卡」與第二周的入場特典–原作繪師abec繪製的角色明信片，凡持電影交換券與影城購票的觀眾。現場並同時公布演唱主題曲《心臟》的歌手「藍井艾露」為來賓特別錄製的感謝影像，期待每位觀眾都能沉浸在SAO的世界。
散場時，特別來賓們也分享搶先觀影後的心得，主持來賓三千歲少女小A、銀丸六六；動漫點評來賓次郎與瘋狂老爹、黑羽都推薦觀眾務必要關注劇情中的BOSS戰劇情，並且一致期待在4D影廳觀賞這段劇情，觀眾期待的入浴畫面也絕對不能錯過，本次以要角登場的情報販子亞魯戈，也獲得觀眾印象深刻的好評。
今年適逢《刀劍神域》動畫作品推出的第10週年，以及SOA開服時刻，特映會現場公布了粉絲們關切的消息，就是4DX與MX4D將於11月25日同步上映。並且本週為小說中最關鍵的「2022年11月6日」SOA遊戲發售日，木棉花特別推出「刀劍神域劇場版-Progressive-SAO元年連映場」，只要透過指定影城平台購票，就能同時觀看《刀劍神域 –Progressive- 無星夜的詠嘆調》、《刀劍神域 –Progressive- 陰沉薄暮的詼諧曲》2部電影，還能獲得A3電影視覺海報，以及首周入場特典「上映紀念色紙風圖卡」。