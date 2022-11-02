防台版梨泰院重演　黃國書籲中央提無主辦方群聚安管

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反觀國內大型活動安全法規，內政部僅於2015年八仙塵暴事件後，鑒於各界對大型活動安全管理高度重視，為避免人群聚集時因場地、設施不完備或秩序混亂等原因，導致民眾傷亡，因而制定「大型活動安全管理方案」及「大型群聚活動安全管理要點」，但該要點制定至今逾7年，仍未納入「無主辦單位大型群聚活動之安全管理指引」，造成民眾自主群聚活動目前毫無安全計畫規定及人流通報管制措施。
黃國書說，有主辦方的活動看似有規範可循，實則是地方政府各自為政，規範寬嚴不一，內政部現行「大型群聚活動安全管理要點」訂有詳細的醫護、交通、緊急疏散規範，且依「大型活動安全管理方案」各縣市政府應針對「大型活動安全管理規範及違規裁處」進行法制化。
黃國書指出，檢視各縣市自治條例後發現，22縣市中僅2縣市有針對安全管理進行規範並設有罰則，4縣市雖有安全管理規範但無強制規定及罰則，甚至高達16縣市自治條例完全無安全管理內容。
此外內政部網站統計，各地方政府立法進度只更新至2018年11月底，顯示內政部掌握度嚴重不足，黃國書呼籲內政部盡速協助地方政府重新檢視大型活動自治條例安全管理規定，研議納入具強制性罰則，落實大型活動管理。
黃國書說，韓國因口罩令鬆綁後首次舉辦大型慶祝活動，導致梨泰院一次性湧入過往10倍人潮。而國內指揮中心宣布11月起討論分階段「解除口罩令」年底將陸續迎來聖誕節、跨年活動及農曆春節等節日，國內恐湧現報復性出遊人潮。呼籲內政部應以梨泰院慘案為鑑，配合指揮中心口罩令鬆綁期程，盡速提出「無主辦單位之大型群聚活動提出安全管理指引」，以防台版梨泰院事件發生。
消防署火災預防組警監秘書沈義哲指出，消防署會針對此案進行探討及滾動式管理，精進大型活動的處理；警政署保安組長林信雄則說，要求各警察機關加強注意室內、戶外的大型活動，關於沒有主辦方的大型群聚活動，如節慶、廟會等，地方警察機關都有經驗，若有突發性人潮聚集，會在主要路口進行相關管制，做好交通疏導。