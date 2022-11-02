黃偉哲北上挺林佳龍　送下營蔭油祝福「會贏」

民進黨新北市長候選人林佳龍確診仍未出關，台南市長黃偉哲今（2）日情義相挺，北上替「台南女婿」林佳龍與議員小雞造勢，傍晚在立委張宏陸、民進黨新北市黨部主委何博文與小雞的陪同下，前往板橋國慶、重慶市場掃街拜票，黃偉哲也特別帶來台南名產下營的蔭油，意味「烏矸仔貯豆油」深不可測、非常厲害，下營蔭油則音似台語「會贏」，期盼給林佳龍帶來好運。
黃偉哲情義相挺特別北上替林佳龍輔選，在議員黃俊哲、戴瑋姍、議員候選人山田摩衣、石一佑、黃淑君等人陪同下，擔任林佳龍「分身」前進板橋市場掃街拜票，許多民眾看到黃偉哲感到非常驚喜，也有攤商紛紛送上象徵「好彩頭」的菜頭、熱情戴上「新北大翻新」的帽子和黃偉哲握手。
黃偉哲受訪說，今日北上替林佳龍加油打氣，還準備多樣台南名產要帶給林佳龍和議員候選人，包括來自下營的蔭油，不只意味著「烏矸仔貯豆油」深不可測、非常厲害，下營台語音似「會贏」，其他還有「好事發生」的永康花生、「一定要成功」的鄭成功啤酒、「賜福」的台南媽祖牛奶泡芙、最後是體恤林佳龍常用到喉嚨、希望他好好保養的台南柚子蔘。
至於兩人淵源，黃偉哲說，林佳龍夫人廖婉如是台南人，林佳龍又是他的老戰友、學長，因為林確診仍在居隔中，特地從台南北上要「幫1號助一臂之力」，希望林佳龍能順利當選，也特別帶來台南的台南的好物、文創小品及選舉小物加油打氣，「相信看到故鄉的東西，一定能夠一鼓作氣得到第一」！