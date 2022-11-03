國1汐止走山封閉！1圖看懂上班怎麼走　台鐵加開班次應因

▲國道1號南向汐止交流道，今（2）日傍晚發生「走山」事故，土石滑落掩埋車道，警消已在現場排除中。（圖／翻攝自基隆人日常臉書）
▲國道1號南向汐止交流道，今（2）日傍晚發生「走山」事故，土石滑落掩埋車道，警消已在現場排除中。（圖／翻攝自基隆人日常臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-11-03 07:35:522022-11-03 07:39:17

北台灣連日豪雨不停，國道1號南向汐止交流道邊坡二度走山，國1五堵到汐止主線今（3）日持續封閉，目前高公局公布3條替代道路提醒用路人提早改道，台鐵也緊急加開4列車，疏運上班、上學通勤人潮。

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國道1號汐止交流道南向出口匝道（10公里）處，1日才發生土石崩落，路標毀損，想不到2日晚間7點再次發生「走山」事故，土石滑落掩埋車道，一輛砂石車險遭波及，路邊的號誌也被撞斷，高公局已緊急封閉五堵入口跟五堵至汐止（7至10公里）主線進行搶修。

為了因應國道上班通勤車流，交通部高公局、新北市交通局都給予建議方案，呼籲路人改道行駛。

▲（圖／翻攝畫面）
▲國道1號汐止交流道二度走山。（圖／翻攝畫面）
高公局提供3條公路替代方案如下：

一、基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。

二、地區車輛可多利用地方道路(台5甲等)往汐止、新台五交流道再進入國道。

三、國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用地方道路（台5甲）。

▲（圖／高公局提供）
▲3替代道路一次看懂。（圖／高公局提供）
新北市交通局提出3種替代道路方案如下：

（一）國道1號南下進入汐止區車流，提前於五堵交流道出，改走大同路三段進入汐止區。

（二）汐止以北車輛可利用國道3號與台62快速道路往南行駛。

（三）汐止地區車輛則可多利用大同路三段貨運車聯絡道上國道1號轉國道3號、國道5號，或地方道路往新台五交流道上國道3號往南。

台鐵部分，今早基隆=樹林間加開2列900型區間車。2班加開區間車包括：下行1133次預計基隆06:54開車、台北07:37到；07:40台北開車、樹林07:56到站。上行1144次預計樹林08:49開車、台北09:07到站，09:09台北站開車、基隆09:54到站，沿途各站均有停靠，請旅客多加利用。（編輯：孫唯容）


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