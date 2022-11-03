七股光電挨轟開發過量　蘇貞昌指示圓滿解決爭議

搶救七股大地聯盟今（3）日發起抗議，號召200多人前往總統府前，主張要管制光電開發總量，對此經濟部次長曾文生指出，政府有「環境社會檢核機制」，進行空間規劃、排除高風險區以及總量設想。行政院也回應，院長蘇貞昌已指示副院長沈榮津來協調經濟部、農委會，並成立在地工作站，盼圓滿解決爭議。
搶救七股大地聯盟今日號召200人北上抗議，要求管制七股光電進行總量管制，並提出光電空間規畫，台61線以西禁止開發光電等訴求。對此曾文生於行政院會後記者會指出，經濟部與農委會在推動農電共生時，設計出「環境社會檢核機制」，截至目前在七股有標定先行區跟關注減緩區，引導光電廠商進行開發。
此外總量的部分，曾文生說，大家都沒有辦法以經驗提出總量上限，最好的做法就是逐漸發展，透過光電設計與漁電共生設計，觀察對當地的影響狀況。而環境社會檢核機制也訂定出漁民、光電業者與地主的3方標準契約模式。
曾文生說，政府也要求光電開發時，也要讓原來承租養殖漁民有繼續承租的權利，同時要求生產要達到一定程度的量，這些都有在一開始的規範中，也坦言施工過程需要更仔細的管理，也確實更細緻溝通。
發言人羅秉成說，行政院已注意到這議題，對於當地居民與漁民的反映與訴求，院長特別指示副院長沈榮津，來協調經濟部、農委會，將相關訴求與主張要有所調解，會成立在地工作站，透過在地機制溝通協調，希望能夠圓滿解決爭議。