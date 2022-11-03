七股光電引反彈　地方人士憂淪選舉提款機

搶救七股大地聯盟今（3）日號召200多人陳情七股光電，提出總量管制等相關訴求，包括台北市長候選人蘇煥智與台南議員候選人等也到場加入行列，有知情人士指認為是「外行湊熱鬧」，扛著生態大旗當選舉提款機，憂心一旦嚴肅議題摻入各方利益的地方選舉，爭取環境生態與養殖漁業永續的初衷，恐模糊走鐘。
七股光電議題，台南市府宣示發展太陽光電的立場，取得「三生」生態、生產、生活共存共榮，台南市議會去年8月專案報告會議結論其中一點為「請市府研議太陽能光電示範區的可行性評估」，市府曾2度函文告知議會2020年曾有禁止審查台61以西申請的決議，但該案在去年9月第3屆第9次議會臨時會第2次會議，仍決議通過列為示範案場，地方已有聲音質疑「七股大潮溝的『水』很深。」
據了解，立委郭國文日前接受陳情後，積極奔走中央和地方尋求協調；另一方面，出身七股的台南市長黃偉哲也審慎重視該案。黃偉哲除要求團隊提前因應民情、溝通說明，更致電中央表達七股台61以西較多環境敏感區，潮汐漲退與開發行為都需釐清可能影響，直接建議中央退件，籲請從長計議，意見獲得行政院重視並要求經濟部和農委會等相關部門協調妥處。
知情人士透露，七股民眾今日清晨天未亮即搭遊覽車北上，漁民現場換上青蛙裝並在行政院前撒了滿地文蛤殼，表達捍衛七股養殖漁業的決心，而地方政府了解民意，提前與中央溝通、因應，反觀有些踩著文蛤殼當競選舞台的心思，憂心嚴肅議題淪為選舉提款機。