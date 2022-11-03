電視新聞聲量統計出爐！選民如何看待候選人事件？

▲根據「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」最新統計，民眾黨支持的高虹安、黃珊珊負面新聞比上周倍增，分別得到負面新聞評價的二、三名。（圖／資料照片）
▲根據「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」最新統計，民眾黨支持的高虹安、黃珊珊負面新聞比上周倍增，分別得到負面新聞評價的二、三名。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-11-03 17:46:502022-11-03 17:49:39

根據「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」最新統計，民眾黨支持的高虹安、黃珊珊負面新聞比上周倍增，分別得到負面新聞評價的二、三名，在野黨普遍被負面新聞包圍。唯一例外的是台北市的蔣萬安，蔣萬安的負面報導銳減、正面新聞倍增。學者推估，蔣萬安若能繼續突破負面新聞的包圍，就有可能脫穎而出。至於聲量明顯暫居落後的黃珊珊，11月5日的電視辯論可能是她能否絕地反攻的關鍵時點。

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「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」，針對全台12家有線和無線電視台，從10月22日至10月28日七天所做出的監看統計，今天召開記者會公佈第三波觀測結果。主持人玄奘大學教授陳偉之直言，台北市長民進黨候選人陳時中的選情看壞，陳時中的負面評價報導是國民黨候選人蔣萬安的三倍，代表陳時中的仇恨值居高不下。而民眾黨支持的黃珊珊負面評價報導也快速增加，相對於蔣萬安的正面報導快速成長到90則，只比陳時中少1則，蔣萬安選情暫時殺出重圍。

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▲「學者監測聯盟」應要扮演好媒體的監督角色。（圖／資料照片）
世新大學副教授林佳欣表示，蔣萬安陣營採取正面新聞的戰略明顯收到效果，不但媒體正面聲量直追陳時中，更把黃珊珊遠遠拋在後頭的第九名。台北市這場選舉有可能從「三腳督」轉變成傳統的藍綠對決，關鍵的觀察點就要看11月5號的電視辯論。文化大學教授鈕則勳進一步指出，曾任台北市副市長的黃珊珊理應熟稔市政，只要黃在辯論中表現不差，陳、蔣要邊緣化黃，仍有一定難度。

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▲關鍵在選民怎麼去看待新聞事件，民眾要有自己的判斷。（圖／資料照片）
台北市的選情雖然有帶動全台選舉風向的作用，但電視新聞做為極重要的選情媒介，「學者監測聯盟」更要扮演好媒體的監督角色。中山大學教授廖達琪就不客氣的直言，民視、三立報導民進黨的總時長遙遙領先在野黨。

廖達琪指出，過去的一個星期裡，民視報導民進黨候選人的時間是137分鐘，領先國民黨候選人的71分鐘，總時長接近一倍；至於三立不但用力報導民進黨，甚至報導泛民眾黨的黃珊珊和高虹安的時間都還超過國民黨(60分VS. 54分)，不但邊緣化國民黨的候選人，更卯足全力攻擊民眾黨支持的高虹安和黃珊珊。高虹安的負面評價報導是全台第二名，文化大學教授鈕則勳就指出，這顯示高虹安還無法擺脫綠軍利用媒體的「騷擾戰」攻勢。進一步用媒體聲量來對比最新的民調，高虹安支持度的優勢已經從原本的領先被打到鬆動了，如果不能從綠媒攻擊的泥沼中脫身，趨勢的發展對高很不利。

不過，台藝大教授賴祥蔚則認為不必對電視悲觀，新聞的聲量和新聞的正、負評未必就等於候選人的支持度。關鍵還是在選民怎麼去看待新聞事件，民眾要有自己的判斷。

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