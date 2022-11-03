電視新聞聲量統計出爐！選民如何看待候選人事件？

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世新大學副教授林佳欣表示，蔣萬安陣營採取正面新聞的戰略明顯收到效果，不但媒體正面聲量直追陳時中，更把黃珊珊遠遠拋在後頭的第九名。台北市這場選舉有可能從「三腳督」轉變成傳統的藍綠對決，關鍵的觀察點就要看11月5號的電視辯論。文化大學教授鈕則勳進一步指出，曾任台北市副市長的黃珊珊理應熟稔市政，只要黃在辯論中表現不差，陳、蔣要邊緣化黃，仍有一定難度。
台北市的選情雖然有帶動全台選舉風向的作用，但電視新聞做為極重要的選情媒介，「學者監測聯盟」更要扮演好媒體的監督角色。中山大學教授廖達琪就不客氣的直言，民視、三立報導民進黨的總時長遙遙領先在野黨。
廖達琪指出，過去的一個星期裡，民視報導民進黨候選人的時間是137分鐘，領先國民黨候選人的71分鐘，總時長接近一倍；至於三立不但用力報導民進黨，甚至報導泛民眾黨的黃珊珊和高虹安的時間都還超過國民黨(60分VS. 54分)，不但邊緣化國民黨的候選人，更卯足全力攻擊民眾黨支持的高虹安和黃珊珊。高虹安的負面評價報導是全台第二名，文化大學教授鈕則勳就指出，這顯示高虹安還無法擺脫綠軍利用媒體的「騷擾戰」攻勢。進一步用媒體聲量來對比最新的民調，高虹安支持度的優勢已經從原本的領先被打到鬆動了，如果不能從綠媒攻擊的泥沼中脫身，趨勢的發展對高很不利。
不過，台藝大教授賴祥蔚則認為不必對電視悲觀，新聞的聲量和新聞的正、負評未必就等於候選人的支持度。關鍵還是在選民怎麼去看待新聞事件，民眾要有自己的判斷。