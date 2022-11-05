中共促統　蔣萬安轟民進黨雙標、黃珊珊提戰爭沒贏家

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊今電視辯論交鋒。（圖／主辦單位提供）
▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊今電視辯論交鋒。（圖／主辦單位提供）

記者余祥／台北報導

2022-11-05 15:51:03

台北市長電視辯論會今（5）日登場，媒體提問，中共在二十大後對台政策強硬，絕不承諾放棄武力攻台，三位候選人是否支持統一，面對恫嚇，如何捍衛民主自由？三人都表示，會捍衛主權、自由民主的生活方式，蔣萬安更痛批民進黨只會抗中保台，卻根本保不了台，更酸馬斯克提台灣特別行政區時，說「可以再討論看看」的就是對手陳時中。

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陳時中說，台北市長就是民防指揮官，他有注意到，民防人員縮減，少了兩千人，這是警訊，他當選市長要強化民防組織、補足人力，也要發行民防手冊，加強訓練，過去的民防都流於表演形式，未來要以更重視的心態看待民防。

陳時中也提到，瑞典民防手冊有講到如何辨別假訊息，未來戰爭是網路戰，若民眾可以辨別假訊息，對國防有幫助。

至於雙城論壇，陳時中說，城市交流很必要，但跟對岸往來要特別注意，前台北市長郝龍斌任內跟中國有很多協定，但沒有沒有哪一項有成果，台北市長柯文哲說悠遊卡要發行上海，也沒在上海看到悠遊卡，反而看到五星旗在台北遊行。

陳時中強調，當然不贊成統一，台灣是主權獨立的國家、名字是中華民國，這是台灣人的DNA。

蔣萬安說，他的立場非常清楚，堅守中華民國主權，捍衛台灣自由民主法治價值，是他的DNA，也是每個台灣人的信念。

蔣萬安痛批民進黨每到選舉就抗中保台，卻根本保不了台，民進黨談兩岸就是綠能你不能，始終雙標，一方面指控BNT疫苗由中國代理，卻允許高端二期中資實驗，民進黨一方面出征在中國的藝人，罵他們親中賣台，卻允許桃園市長候選人鄭運鵬在中國大賺人民幣。

蔣萬安還酸，當馬斯克說台灣可以成為特別行政區，想都不用想反對到底，但竟然有人說，可以進一步討論看看，就是站在他旁邊的陳時中。

蔣萬安說，他擔任立委時支持國防預算，作為北市長當然也會踩穩立場，堅定主權、堅持價值，也會站在對等尊嚴立場，繼續擴大國際交流。

黃珊珊說，民主自由跟獨裁專政是不可能並存的，台灣民主化早已深植人心，他會盡力爭取和平，但面對恐嚇跟打壓，當然要堅定信念，民主自由是無可退讓的生活方式。

黃珊珊說，他是母親當然渴望和平，戰爭沒有贏家，地方政府要確保戰事發生水電足以運作、有足夠安全避難場所；北市有自信跟能力跟國際所有城市進行對等交流，秉持三和平第一、繁榮優先、人民至上三原則，雙城論壇就是對話機制，行之有年。

黃珊珊批，蔡總統才剛剛說兩岸邊境解封，希望恢復兩岸交流，陳時中立刻說不續辦雙城論壇，是在打臉蔡總統？她也請問蔣萬安，中共都不否認國民黨買辦，兩岸紅利無法全民共享，只集中在少數國民黨人手中，如何杜絕這些人班師回朝？

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