金音獎／黃宣失控玩角色扮演！爆雙重人格 想體驗頒錯獎
第13屆金音創作獎頒獎典禮於今（5）日晚在台北流行音樂中心登場，擔任頒獎人及表演嘉賓的ØZI、YELLOW黃宣特別組成一日限定男子組合，飆唱演出搖滾電子瘋狂秀；壞特?te、J.Sheon則是一起擔任頒獎嘉賓。
ØZI與YELLOW黃宣為頒獎典禮在舞台上玩起「人設扮演」，兩人分別以「MANIAC（狂熱者）」與「Jack Bean 傑克賓恩先生」飆唱共演， 在頒獎典禮開始前接受訪問時，黃宣穿著投手服現身，朋友則是打扮成了捕手，他笑說這陣容代表著他有雙重人格，失控行為就連ØZI都傻眼，在旁邊笑到無法平復情緒。
由於上一次金音獎出現頒錯獎的插曲，讓ØZI錯失得獎機會，被問到擔不擔心糗事重演，黃宣巧妙回應：「我覺得（頒錯獎）對我來說，昨天是昨天的事，今天是今天的事。」還笑說：「我希望這次是我先上去，結果頒錯。」算是還了ØZI一次，ØZI則表示拿到獎後會再次確認是否為自己得獎。
壞特提到近況，前陣子特別去了一趟日本看Bruno Mars的演唱會，還去富士山、箱根等地方，直到上禮拜才回來，談到未來計畫，她透露預計會在明年3月推出專輯，不過目前專輯完成度只有5、6成。至於J.Sheon則是預計在今年過完前會推出一首單曲，第三張專輯也正在準備中，希望明年5月前能夠推出。