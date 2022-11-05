高端疫苗保護力分析遭質疑資料來源　莊人祥：疾管署做的

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台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰今天在臉書質疑，高端疫苗的研究報告是用國民的身分證字號串檔案分析，沒關係的研究者根本無法拿到，高端分析者要有每個人的身分證字號才能分析，把政府手上的檔案都用身分字號去串在一起，才能得到各家疫苗保護力的結果。
指揮中心發言人莊人祥下午接受媒體聯訪表示，昨天已說過，這是衛生福利部疾病管制署為公共衛生，需要了解整個疫苗接種效益所做的報告，「我們沒有給高端任何東西」。
莊人祥說，並不是因為高端要求才做，而是分析整個國內、所有接種3劑疫苗效益，高端疫苗的保護效益只是其中一部分。至於是否為高端保護效益評估的主要依據，他不清楚，但例如英國也是由政府進行資料分析，美國則因為不像台灣有身分證，主要是醫院合作分析電子病歷。
莊人祥強調此前也做過類似分析，以了解接種2劑、3劑的疫苗效益，最新這份接種3劑報告是在10月底前完成，後續因食藥署召開高端疫苗保護效益評估專家會議，疾管署也應邀到會中報告。
莊人祥重申，本來像這樣的分析，要政府或好幾家醫院合作才可能完成，高端確實有來申請相關資料，疾管署認為不適合提供沒有給，且疾管署是針對所有疫苗進行分析，不是只有高端。（編輯：陳政偉）1111105