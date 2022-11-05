百萬辣模比基尼帶頭熱舞！背後2正妹兇到爆　一查E級起跳

▲百萬辣模Yumi.k，帶著兩位正妹一同熱舞，掀起粉絲討論。（圖／翻攝自Yumi.k IG）
▲百萬辣模Yumi.k，帶著兩位正妹一同熱舞，掀起粉絲討論。（圖／翻攝自Yumi.k IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-11-05 22:12:53

辣模網美Yumi.k，靠著G cup的兇猛身材，不斷在IG上放送福利，至今共超過141.6萬人數追蹤，人氣相當可觀。近日，隨著疫情趨緩，Yumi.k也把握機會和她的正妹好友們共遊歐洲，今（5）日更PO出一段在水中熱舞的畫面，沒想到好友們來頭不小，每個人的身材都超級火辣，也讓網友們大飽眼福。

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Yumi.k在IG上PO文分享，她在瑞士的生活短片，「4度的瑞士！冷颼颼！」只見她穿上黃色比基尼，帶頭在泳池中熱舞，隨後竟然跳出兩位火辣正妹一同搖晃，畫面非常兇猛，而且各有春秋，也讓網友們直呼「看完覺得體溫40度」、「正所謂一山還有一山高，一個比一個大」、「3大波神合體了」、「我該選哪位？」

▲Yumi.K內衣當外衣穿。（圖／Yumi.K IG）
▲Yumi.K靠著火辣身材，以及大膽的穿著，讓她坐擁百萬粉絲。（圖／翻攝自Yumi.K IG）
沒想到Yumi.k的好友們大有來頭，其中一位是被譽為「暗黑李毓芬」的JKF女郎陳香菱，身高155公分的她，卻擁有36H／25／37的頂尖身材，曾以「忘記貼胸貼」出版全裸寫真爆紅，風格相當大膽。

▲陳香菱的H罩杯，經常讓網友們直呼「不科學」。（圖／翻攝自陳香菱IG）
▲陳香菱的H罩杯，經常讓網友們直呼「不科學」。（圖／翻攝自陳香菱IG）
另一位則是「護理系女神」的網美謝侑芯，過去擔任護理師的她，因為擁有亮眼的外型，再加上身高160公分，卻有著32E/23/35的好身材被挖掘，才開始轉戰寫真界，並經營直播、YouTube等個人社群，更在2020年成為高雄車展年度代言人。（編輯：詹鎰睿）

▲謝侑芯外型甜美可愛，曾吸引超過92萬人追蹤，似乎是尺度太大，帳號直接被官方砍掉。（圖／翻攝自謝侑芯IG）
▲謝侑芯外型甜美可愛，曾吸引超過92萬人追蹤。（圖／翻攝自謝侑芯IG）



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