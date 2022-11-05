百萬辣模比基尼帶頭熱舞！背後2正妹兇到爆 一查E級起跳
辣模網美Yumi.k，靠著G cup的兇猛身材，不斷在IG上放送福利，至今共超過141.6萬人數追蹤，人氣相當可觀。近日，隨著疫情趨緩，Yumi.k也把握機會和她的正妹好友們共遊歐洲，今（5）日更PO出一段在水中熱舞的畫面，沒想到好友們來頭不小，每個人的身材都超級火辣，也讓網友們大飽眼福。
Yumi.k在IG上PO文分享，她在瑞士的生活短片，「4度的瑞士！冷颼颼！」只見她穿上黃色比基尼，帶頭在泳池中熱舞，隨後竟然跳出兩位火辣正妹一同搖晃，畫面非常兇猛，而且各有春秋，也讓網友們直呼「看完覺得體溫40度」、「正所謂一山還有一山高，一個比一個大」、「3大波神合體了」、「我該選哪位？」
沒想到Yumi.k的好友們大有來頭，其中一位是被譽為「暗黑李毓芬」的JKF女郎陳香菱，身高155公分的她，卻擁有36H／25／37的頂尖身材，曾以「忘記貼胸貼」出版全裸寫真爆紅，風格相當大膽。
另一位則是「護理系女神」的網美謝侑芯，過去擔任護理師的她，因為擁有亮眼的外型，再加上身高160公分，卻有著32E/23/35的好身材被挖掘，才開始轉戰寫真界，並經營直播、YouTube等個人社群，更在2020年成為高雄車展年度代言人。（編輯：詹鎰睿）