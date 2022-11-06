民進黨抗中保台失效？蔣萬安：兩岸問題雙標、綠共一家親
昨日台北市長辯論會落幕，媒體關注，民進黨抗中保台牌是否已經無效？國民黨台北市長候選人蔣萬安說，每個愛中華民國的人，都會堅定捍衛主權，以及自由民主的價值，民進黨每次談到兩岸議題就是綠能你不能，始終雙標，綠共一家親所言不假。
蔣萬安今日陪同議員候選人李彥秀掃街拜票，蔣萬安批，高端疫苗現在提供的相關報告就是把打高端的民眾當白老鼠，連日本都不能去難道還要讚嘆政府嗎？高端只要符合標準做完一二三期，就不會有問題，卻隱藏很多不可告人的秘密，最讓人無法接受，是陳時中為護航高端阻擋BNT疫苗，陳時中、衛福部應該好好說清楚。
媒體詢問，陳時中廟口開講稱蔣萬安又沒有打高端在不爽什麼？蔣萬安說，沒打高端的人很多，但不代表衛福部就可以恣意妄為，民眾只要相信黨、相信蔡英文，其他人就只能噤聲、無權發言嗎？
至於在辯論會後，中廣民調中，蔣萬安表現最好，蔣萬安說，民調參考，把握每次跟民眾互動機會；但也有人認為辯論會很像小學生演講？蔣萬安說，每人都有不同看法，評價交給市民。
民進黨側翼質疑律師執照被停權？蔣萬安說，他現在可以在美國律師執業，也沒有被懲處，之所以被註記，是因為他擔任立委期間比較忙，遲繳會費，現在都將相關文件補齊，律師執照有效，也可以執業。