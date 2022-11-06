吳佩慈「5年內拚4胎」無緣豪門！親吐44歲近況：等待奇蹟
44歲台灣女藝人吳佩慈，自從2013年和中國富商紀曉波交往過後，就宣布退出演藝圈，並在5年內拚出2男2女，定居香港，無奈小倆口不僅尚未結婚，紀曉波還屢傳債務風波，也讓吳佩慈一直都沒有名份，生活越來越低調。如今，長達兩年未更新社群平台的她，竟然罕見連續發兩篇文，引起外界關注。
距離吳佩慈上一次發文，已經是2021年11月4日，分享朋友替她慶生的照片。直到今年8月，吳佩慈就在小紅書上發文分享自己種植的盆栽，並寫下：「看著龜背的新葉子，從捲縮到慢慢張開，過程挺療癒。」
10月8日，吳佩慈突然PO文求助，「求解。我這個天堂鳥又發黑，葉子又都開裂怎麼辦…」3天後，吳佩慈再度更新近況，並提到她最喜愛的綠天鵝絨海芋，「一直長但一直垂，只好一直剪。有施肥，沒爛根，現在流放去陽台等待奇蹟…」
有趣的是，這3篇貼文底下，吳佩慈都有和網友們留言互動，分享彼此的植栽經驗，而且吳佩慈更提到，盆栽對她來說就像養孩子一樣，「哈哈，跟養孩子一樣，都得哄著。」一舉一動都讓粉絲特別關注，也有人好奇敲碗，「是要復出了嗎？」、「想看妳分享穿搭」、「挖塞！大美女居然更新小紅書了」，希望她能回歸社群。（編輯：詹鎰睿）