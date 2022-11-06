故宮隱匿密件？故宮：將啟動檔案清查及密件檢討

國立故宮博物院上週針對3件文物破損已分別做出調查與懲處，立委林宜瑾今（6）日爆料，故宮重要古物《黃河蘭州浮橋圖》在馬英九政府時期受到人為故意毀損，時任故宮院長馮明珠還隱匿不報，質疑到底還有多少毀損紀錄，要求故宮全面徹查。故宮回應，將啟動檔案清查及密件檢討，將已無列密理由的檔案解密，並於清查完成後公布清查結果。
林宜瑾指出，今年依文資法指定的重要古物《黃河蘭州浮橋圖》（1862-1867）在馬英九政府時期受到人為故意毀損，當時的林姓科長，在籌辦展覽過程中，發現展櫃尺寸較小，容不下《黃河蘭州浮橋圖》，居然採取削足適履的殘暴手段，要求同仁把「原裝裱」的「花綾」左右兩側各裁掉一部分，就只是為了配合櫃內空間。
林宜瑾說，林科長恣意破壞古物的行為，直到事後遭發現，典藏單位才用密件陳報給馮明珠，卻遭隱匿情事，不但沒有送考核會懲處、沒有交給政風調查，更不用說對外公開。
林宜瑾嚴正要求，故宮要徹查過去的所有密件，找出所有文物受到人為毀損的紀錄，且文物毀損的通報機制要即刻改正，引進全民監督。
故宮發布4點聲明，「黃河蘭州浮橋圖」遭人為毀損之陳報密件，已完成解密程序；關於當事人是否受懲處一節，經檢視資料，查無該事件之懲處紀錄；遭裁切花綾的文物，經查事件發生後並無進行修護的紀錄；故宮將啟動檔案清查及密件檢討，將已無列密理由之檔案解密，並於清查完成後公布清查結果。