余天被迫替林佳龍錄音拜票？競辦駁：毫無常識

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李坤城表示，侯友宜陣營昨開了無厘頭、不知所云的記者會，稱余天的電話語音拜票是被迫，請林佳龍不要為難余天，但民主時代沒有誰去威脅、壓迫誰的事情，「除非是過去國民黨執政威權時代，才會發生這樣的事情」。反觀在侯辦記者會上，「完全沒有否認侯友宜要選 2024。
何博文指出，會去說余天受到林佳龍恐嚇威脅簡直是笑掉大牙，毫無常識的說法，認為選到這樣無厘頭的境界，讓人覺得非常好笑。
何博文說，若侯辦覺得這錄音是威脅，那是反射了侯友宜的內心世界，「一手拿胡蘿蔔、一手拿棍棒的侯式風格」，侯友宜長期以來對勇於監督問政的議員牽制議員建議款、用行政資源壓制議員，這種威脅利誘性格，是侯內心世界的反射。
李坤城說，所公佈的影片、電話語音拜票內容相近，余天先前籲新北市選民好好思考，投給侯友宜這張選票是浪費的。
何博文指出，台中市長盧秀燕被媒體問到會不會想選總統時，回答的清清楚楚，稱「目前為止完全沒有這個想法」，但會全力支持侯友宜、而且會誠心誠意來輔選，他建議侯應誠實面對自己，不要把新北市長選舉成為未來登大位的籌碼。
對於台北市長候選人昨日進行辯論會，李坤城表示，非常羨慕台北市民有一場精彩的電視辯論會，但可惜新北市只有政見發表會，包括民視、公廣集團都有邀請新北市長候選人參加，但侯友宜不同意，並向侯喊話不要閃躲，跟林佳龍直球對決。
何博文也說，參加民主辯論是對選民的尊重，尤其這樣單一、重要的候選人選舉，各國都會舉辦電視辯論會，如果侯不願意面對市政辯論，表示他執政成績禁不起考驗，若侯友宜有信心、「改變的勇氣」這麼多，希望他站上辯論台，讓林佳龍與市民來檢驗。