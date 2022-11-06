林玉書退出《全明星4》！親吐沒上場原因：我的腳會斷掉
29歲的正妹演員林玉書（芋頭），日前證實退出《全明星運動會4》，至於詳細原因要等到節目播出時才會得知，但外界傳聞不斷，更有人質疑是林玉書無法融入團隊的關係才會退賽，但事實上，林玉書曾透露，因為傷勢嚴重的關係，才會有一段時間無法出賽，「我只要再多一點點，我的腳就會斷掉！」
據了解，早在上周日（30）節目播出時，就有不少觀眾發現林玉書出賽頻率變少，甚至幾乎沒有鏡頭，直到退賽的消息曝光後，大家紛紛質疑，「也好啦，她這樣自己不開心，觀眾看了也難受」、「笑起來很好看，但偏偏在這節目都苦瓜臉，放觀眾跟自己自由也好」、「林玉書的心態很有問題，沒跟熟的人同隊就跟遊魂一樣。」
但就有網友挖出林玉書11月3日上傳的YouTube影片平反。原來林玉書在影片中提到，她為了短跑項目，接受了高強度的訓練，雖然在100公尺成功打破節目大會紀錄，但身體也因此付出代價，包含腳踝、膝蓋、小腿都有傷勢，「現在骨膜是裂掉的！」所以才會有很長一段時間沒有上場，「只要再多一點點，我的腳就會斷掉。」
最後林玉書也分享，自從接觸《全明星運動會》後，讓她的人生有了很大的轉變，也從來沒有想過，會遇到很多很棒的貴人，會和她講很多勵志的話，帶給她人生很多的成長，「因為有了這些養分，才知道接下來的人生，怎麼樣可以過得更好。」（編輯：詹鎰睿）