3個月講700多場被鎖喉　蔡英文：蔡其昌已逼近黃金交叉

▲蔡英文指蔡其昌3個月演講700多場闡述執政理念，開始收到效果，民調已逐漸逼近黃金交叉。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.06）
▲蔡英文指蔡其昌3個月演講700多場闡述執政理念，開始收到效果，民調已逐漸逼近黃金交叉。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.06）

記者顏幸如／台中報導

2022-11-06 21:45:33

總統蔡英文今晚到綠營票倉台中市神岡區，為民進黨市長候選人蔡其昌站台，她指3個多月來蔡其昌演講近800場，面對面向市民傳達理念，民調穩定上升，已逐漸逼近黃金交叉。蔡其昌發表政見時頻頻咳嗽，演講多次中斷，台下群眾狂喊加油鼓勵他繼續，台上伙伴則是遞水送喉糖，原該硝煙瀰漫的選舉場，洋溢溫暖氣息。

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蔡其昌的「台中動起來行動派造勢晚會」，今（6日）晚在神岡北庄夜市舉辦，現場湧進5000多人。神岡區一向綠大於藍，2000年總統選舉，蔡英文在此拿下近63%支持率，她助講時心情愉悅，除了向鄉親謝票，還與台下互動，問大家「這次要幫蔡其昌衝到多少？講一下講一下！」群眾熱情回應，最後她拍定：「至少63好不好？團結起來！這次拚個不一樣的台中。」

▲蔡英文今到綠營大票倉神岡區助講，感謝選民在總統大選時對她的支持。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.06）
▲蔡英文今到綠營大票倉神岡區助講，感謝選民在總統大選時對她的支持。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.06）
蔡英文說，從接受黨徵召至今，蔡其昌每天都在拚，已經走遍625里、辦了近800場座談會，台中的選舉氣氛越來越不一樣，蔡其昌民調越來越高，和對手已經逼近黃金交叉。

蔡英文重申國慶演說時提出的「4大韌性」，強調打造經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力不只是中央的事，地方也要一起做，國防的航太、智慧製造都在台中，再困難的零組件只有台中做得出來，大家要選個好市長作伙來拚，讓產業更有競爭力、在世界供應鏈佔重要地位。

蔡英文批評過去4年「台中每件事情都很慢很慢很慢，有的連開始都沒有」，林佳龍時代規劃的建設被一再拖延，現在和陳其邁完全不能比，蔡其昌行動快、判斷力精準，是台中邁向下階段的市長不二人選。

▲蔡其昌數度因咳嗽中斷演講，何欣純（左）轉身拿喉糖、許淑華遞上瓶裝水救急。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2022.11.06）
▲蔡其昌數度因咳嗽中斷演講，何欣純（左）轉身拿喉糖、許淑華遞上瓶裝水救急。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2022.11.06）
蔡其昌先為沙啞聲音向大家道歉，也向支持者說明自己勤走基層的原因：「若選舉時走不到，當選後更不可能走到」。他講不到3分鐘就劇烈咳嗽，台下大喊「辛苦了」!「加油」！他忍著繼續闡述社宅、營養午餐免費等政見，又是一陣狂咳，於是問台下「已經催到沒電了，還要不要講？」台下群眾再喊「要！」「先喝水」！他笑回：「你們很沒愛心耶！喝水來不及，我什麼海都喝過了啦！」

此時市議員候選人遞了喉糖給站在蔡其昌旁邊的立委何欣純、主持人台北市議員許淑華也送上瓶裝水，蔡其昌喝了一口，繼續把政見說完，還忍不住自嘲「要選市長選到燒聲，才能有許淑華送水、何欣純送喉糖的福利」，另一主持人立委張宏陸過場時，竟也開始卡喉嚨，台上台下連蔡其昌都忍不住笑出聲，原本情緒激昂的造勢大會，最後以溫馨結尾。

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