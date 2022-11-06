3個月講700多場被鎖喉　蔡英文：蔡其昌已逼近黃金交叉

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蔡英文說，從接受黨徵召至今，蔡其昌每天都在拚，已經走遍625里、辦了近800場座談會，台中的選舉氣氛越來越不一樣，蔡其昌民調越來越高，和對手已經逼近黃金交叉。
蔡英文重申國慶演說時提出的「4大韌性」，強調打造經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力不只是中央的事，地方也要一起做，國防的航太、智慧製造都在台中，再困難的零組件只有台中做得出來，大家要選個好市長作伙來拚，讓產業更有競爭力、在世界供應鏈佔重要地位。
蔡英文批評過去4年「台中每件事情都很慢很慢很慢，有的連開始都沒有」，林佳龍時代規劃的建設被一再拖延，現在和陳其邁完全不能比，蔡其昌行動快、判斷力精準，是台中邁向下階段的市長不二人選。
蔡其昌先為沙啞聲音向大家道歉，也向支持者說明自己勤走基層的原因：「若選舉時走不到，當選後更不可能走到」。他講不到3分鐘就劇烈咳嗽，台下大喊「辛苦了」!「加油」！他忍著繼續闡述社宅、營養午餐免費等政見，又是一陣狂咳，於是問台下「已經催到沒電了，還要不要講？」台下群眾再喊「要！」「先喝水」！他笑回：「你們很沒愛心耶！喝水來不及，我什麼海都喝過了啦！」
此時市議員候選人遞了喉糖給站在蔡其昌旁邊的立委何欣純、主持人台北市議員許淑華也送上瓶裝水，蔡其昌喝了一口，繼續把政見說完，還忍不住自嘲「要選市長選到燒聲，才能有許淑華送水、何欣純送喉糖的福利」，另一主持人立委張宏陸過場時，竟也開始卡喉嚨，台上台下連蔡其昌都忍不住笑出聲，原本情緒激昂的造勢大會，最後以溫馨結尾。