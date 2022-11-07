文物被「故意裁切」科長調職還高升　故宮回應

故宮再被爆料，重要古物《黃河蘭州浮橋圖》在10年前，被林姓科長「故意裁切」，只為了在展覽時符合展示櫃尺寸，但當時沒有懲處、交給政風調查，而是被列為密件，有隱匿之嫌，事後該科長僅被調職還高升。故宮今（7）日上午回應，該員是研究員兼科長職，該調動僅是免兼科長職務，不列入個人的懲處紀錄。
故宮上週針對3件文物破損已分別做出調查與懲處，立委林宜瑾日前再爆料，故宮重要古物《黃河蘭州浮橋圖》在馬英九政府時期受到人為故意毀損，當時的林姓科長，在籌辦展覽過程中，發現展櫃尺寸較小，容不下《黃河蘭州浮橋圖》，居然採取削足適履的殘暴手段，要求同仁把「原裝裱」的「花綾」左右兩側各裁掉一部分，就只是為了配合櫃內空間。
林宜瑾指出，林科長恣意破壞古物的行為，直到事後遭發現，典藏單位才用密件陳報給馮明珠，卻遭隱匿情事，不但沒有送考核會懲處、沒有交給政風調查，更不用說對外公開。
有媒體報導，當年林姓科長，被革去科長職務，受到懲處，但2年後仍升官。
故宮回應，有關媒體報導調離科長職務屬懲處一節，係為錯誤說法，該員是研究員兼科長職，該調動僅是免兼科長職務，並非公務員考績法規定的記過等懲處內容，不列入個人的懲處紀錄。
故宮將啟動回溯清查密件檔案，找出以往是否有人為毀損紀錄，不分年代，以相同的標準進行清理，並於清查完畢後完整公開結果。