盧蔡唯一交鋒！台中市長公辦政見會15日登場 無交互詰問
前天的台北市長選舉電視辯論會引起全國矚目，同為六都的台中市，將於15日舉辦公辦電視政見發表會，將是藍綠市長候選人唯一的交鋒。台中市選委會證實，政見會將有2位公正人士分別對候選人提問，但無交叉詰問的流程，除了同步在台中市選委會YouTube平台、地方有線台直播，亦會在電視重播。
台中市選委會今（7日）為「市長暨市議員選舉候選人公辦電視政見發表會」舉行記者會，由於台中市長選舉無其他辯論會，這將是市長盧秀燕與對手蔡其昌唯一的交鋒。和台北市長電視辯論會程序分成申論、交叉詰問、媒體提問、結論等4階段不同，公辦政見會少了最有火氣的交叉詰問，僅有候選人申論、公正人士分別向候選人發問、結論等3步驟。
台中有國民黨盧秀燕、民進黨蔡其昌、無黨籍陳美妃等3位市長候選人。台中市選委會主委黃崇典指出，政見發表會將於11月15日晚上7時進行，除了地方有線台頻道（豐盟有線CH85，另台灣佳光、大屯有線、大台中數位有線及群健有線均為CH20）播出，選委會YouTube影音平台將同步直播；另於11月20日下午2時電視重播1次。
台中人口是六都第二多，黃崇典表示，此次市長選舉人數為227萬4521人，比上屆221萬3789人成長6萬餘人，首投族9萬6412人，投開票所增至1880處。確診者不可投票，當日體溫超過38度者，於獨立圈票處投票。