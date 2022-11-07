故宮文物保存方法曝光！立法院教文會今考察庫房

▲立法院教育及文化委員今（7）日前往故宮考察，了解文物保存管理問題。（圖／記者李琦瑋攝）
▲立法院教育及文化委員今（7）日前往故宮考察，了解文物保存管理問題。（圖／記者李琦瑋攝）

記者李琦瑋／綜合報導

2022-11-07 14:55:36

國立故宮博物院近來頻頻傳出典藏文物毀損，引起社會關注，立法院教育及文化委員今（7）日前往故宮庫房考察，了解文物保存管理問題，檢視文物破損可能的原因，故宮說明管理改善措施，並放映3件文物毀損時的關鍵影片與影像。

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教委會召委鄭正鈐今天召集多位立委考察故宮，包括林奕華、王婉諭等人。鄭正鈐表示，安排此次考察，最主要因為日前傳出「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」非人為因素破損，但從照片看來不像，尤其前者還有貼紙，而「清乾隆青花花卉盤」則是故宮承認是人為損壞，可能管理方式有不妥，將視察了解故宮在庫房提領文物的標準作業流程。

此外，故宮修復再利用計畫提到，要將樓層打中空、蓋「玻璃入口亭」等，遭質疑恐會破壞古蹟、違反文資法，今天也會視察八角中庭等；關於「蘭千山館文物」寄約期滿，故宮將不續約，是否與故宮擴建計畫有關，立委都希望一併了解，皆為此行考察的範圍。預計從中午持續到傍晚4點才會結束。

在實際進庫房考察之前，故宮院長吳密察先進行簡報，就此次毀損所放置的山洞瓷器庫房保存與作業空間進行報告，說明文物破損事發及通報、調查、處理過程，以及山洞庫房管理改善措施，提到目前庫房文物多以鐵箱存放，早期以稻草作為鐵箱內緩衝材料，防止文物破損，後續逐步改用木絲，現正配合文物逐箱整理進程，全面以棉墊取代。

吳密察表示，鐵箱內文物包裝方式，分為藍布盒裝及包裹捆紮兩種形式，包裹式正逐年汰除，以藍布盒取代，明年起將以「一物一盒」且藍布盒為主保存文物。此外也調整庫房工作空間，將櫥櫃雜物移除，擴充作業空間，減少意外，並以智慧化及數位化庫房管理、預防性保存檢視、以及文物作業流程及庫房作業空間細緻化等方式，加強管理。

另外，故宮也放映3件文物毀損當下的關鍵影片與影像，「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」影片中，可以看到工作人員提件時發現文物破損，立刻拿起相機拍照存證紀錄；「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」改採密集截圖的方式留證，而非影像；「清乾隆青花花卉盤」影片中，看到工作人員翻動藍布盒時瓷器不幸掉出，工作人員立刻接住其中一個，另一個瓷器則掉落在地上。

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