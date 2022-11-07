故宮文物保存方法曝光！立法院教文會今考察庫房

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此外，故宮修復再利用計畫提到，要將樓層打中空、蓋「玻璃入口亭」等，遭質疑恐會破壞古蹟、違反文資法，今天也會視察八角中庭等；關於「蘭千山館文物」寄約期滿，故宮將不續約，是否與故宮擴建計畫有關，立委都希望一併了解，皆為此行考察的範圍。預計從中午持續到傍晚4點才會結束。
在實際進庫房考察之前，故宮院長吳密察先進行簡報，就此次毀損所放置的山洞瓷器庫房保存與作業空間進行報告，說明文物破損事發及通報、調查、處理過程，以及山洞庫房管理改善措施，提到目前庫房文物多以鐵箱存放，早期以稻草作為鐵箱內緩衝材料，防止文物破損，後續逐步改用木絲，現正配合文物逐箱整理進程，全面以棉墊取代。
吳密察表示，鐵箱內文物包裝方式，分為藍布盒裝及包裹捆紮兩種形式，包裹式正逐年汰除，以藍布盒取代，明年起將以「一物一盒」且藍布盒為主保存文物。此外也調整庫房工作空間，將櫥櫃雜物移除，擴充作業空間，減少意外，並以智慧化及數位化庫房管理、預防性保存檢視、以及文物作業流程及庫房作業空間細緻化等方式，加強管理。
另外，故宮也放映3件文物毀損當下的關鍵影片與影像，「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」影片中，可以看到工作人員提件時發現文物破損，立刻拿起相機拍照存證紀錄；「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」改採密集截圖的方式留證，而非影像；「清乾隆青花花卉盤」影片中，看到工作人員翻動藍布盒時瓷器不幸掉出，工作人員立刻接住其中一個，另一個瓷器則掉落在地上。