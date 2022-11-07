舌下片、舌下錠要注意什麼？醫詳解：先確認自己能用，別拿別人的！

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舌下片、舌下錠怎麼使用？醫提醒：服用時小心副作用！
舌下片是「含在舌頭下」！郭志東醫師表示，舌下片為「硝化甘油」藥物，最主要的功能就是放鬆血管，藉此緩和胸悶、胸痛、心絞痛等心臟疾病的急性症狀，為心肌梗塞爭取更多的就醫時間。使用上正如其名，僅限於「含在舌頭下」，非舌頭上方或口腔中間。雖說硝化甘油也有口服藥物，但舌下片並非此類型，吞下會讓藥物效果大幅降低甚至失效。透過黏膜吸收藥物，作用發揮相當快速，約1分鐘左右即可見效。
舌下片副作用，注意周遭安全！郭志東醫師提醒，服用舌下片放鬆血管後，將會有很高的機率出現血壓降低的副作用，患者很有可能出現頭暈、暈眩、甚至暈倒，因此使用時務必注意周遭環境安全，建議坐穩於附近椅子上，若有開車也應停妥。
舌下片服用時，留意症狀、備妥手機。服用後應持續觀察症狀，也建議先備妥手機，若服用第一片症狀未獲改善，五分鐘後可服用第二片；若服用第二片還是未獲改善，五分鐘後可再使用第三片；第三片還是不行，就立刻撥打119即刻就醫。
舌下片不是萬能仙丹，服用後盡快就醫。醫師強調，不論是服用到第幾片，都千萬記得舌下片只是爭取就醫時間的應急藥物，緩解症狀用的，並無法治療疾病，也不會治療心肌梗塞，使用後不論如何都應盡快就醫檢查。
舌下片須先確認自己能用！醫勸：真的不要用別人的。
任何心絞痛、胸悶痛都可用？至於許多民眾的舌下片是透過親友分享所獲得，對此郭志東醫師表示，雖然不論是任何族群出現心絞痛，舌下片都一樣還是可以作為緊急處置藥物，不過前提是確實為舌下片、且沒有過期、保存良好、並確認自己是確實可以使用的族群。
舌下片用錯最嚴重恐休克。舌下片若親友一不小心給錯，實為其他藥物，危及當下用錯藥自然更危險。若藥物過期、包裝損壞受潮、保存不良等，自然也會影響藥效，甚至可能失效，一樣危險。最需要注意的就是，舌下片雖是心絞痛出現時使用，但若誤判症狀、又不了解自身的身體狀況，使用舌下片恐帶來危險。舉例來說，低血壓症狀也可能出現胸悶、胸痛等不適，而舌下片的副作用又為血壓降低，若誤用舌下片恐造成血壓過低，嚴重可能休克。而若只是一般的胸悶，那麼也是浪費藥物，無端增加低血壓所造成的危險。
使用舌下片，先檢查確認自己能用！郭志東醫師表示，若已知有心臟疾病，或有三高等相關疾病自覺有所風險，建議可先至心臟內科等相關科別進行檢查，與醫師詳細討論並開立藥物。日常保存方面，雖然包裝已有避光、防潮設計，但藥物保存還是得留意，盡量避開光照、悶熱潮濕的環境，並防範小朋友誤取。而舌下片保存期限通常為半年，日常應留意，若過期可將藥物帶至醫院回收，並再開立新的藥物。透過正規管道取得並妥善保存，如此使用上會更加放心。
舌下片無法治療心臟疾病，３異常情況盡速就醫檢查！
郭志東醫師再三提醒，使用舌下片後務必盡早就醫檢查，萬不可服用後就覺得沒事，特別是若胸悶、胸痛等心絞痛次數越來越頻繁、間隔時間越來越短、症狀越來越明顯等異常情況，這恐怕代表著心臟血管阻塞等問題相當嚴重，萬不可單靠舌下片支撐，盡早檢查找出原因並治療，以確保安全。
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