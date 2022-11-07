糖尿病「前期」可逆轉！　減重5%風險降58%

糖尿病「前期」可逆轉！　減重5%風險降58%
糖尿病「前期」可逆轉！　減重5%風險降58%

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2022-11-07 16:30:41

糖尿病是台灣國人10大死因之一，根據衛生福利部統計，2021年十大死因死亡人數合計14萬1,123人，其中糖尿病排名第5，與2020年相比，2021年糖尿病死亡人數增加了11%。

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11月14日是世界糖尿病日，國外媒體《The Northern Light》在此呼籲民眾應養成定期進行糖尿病篩檢的習慣，因為若及早發現「糖尿病前期」（Prediabetes）基本上是可逆轉的，只要改變生活習慣，如改變飲食、適當運動，或配合藥物治療，使血糖恢復到正常水平，便能有效預防未來患上2型糖尿病。

示意圖/Pexels
示意圖/Pexels
一位社工受訪時表示，近年來越來越多年輕患者被確診糖尿病，因此早期診斷出「糖尿病前期」就變得十分重要，民眾可透過血糖檢測來監控血糖是否升高跡象，一旦診斷出糖尿病前期，就有機會在患上2型糖尿病之前，透過生活形態的改變，逆轉糖尿病的發生。

糖尿病學家也提醒，糖尿病的發病初期可能在幾年內不會有太明顯的症狀，因此當患者罹患糖尿病前期而不自知，長期下來若演變成糖尿病，情況就會變得十分危險，一旦引發併發症，身體健康各方面都會大受影響，如腎臟、眼睛以及神經的血管都會因此受損。

專家鼓勵民眾向醫生諮詢相關資訊，並進行定期的糖尿病篩檢，包括有糖化血色素（HbA1c），這可反映過去2至3個月內的血糖平均值；測量隔夜未進食的空腹血糖值；口服葡萄糖耐受性測試（OGTT），可測量喝下葡萄糖水前後兩小時的血糖變化。

若檢測結果顯示「糖尿病前期」，患者可透過改變生活型態以及減重來控制血糖水平。專家指出，即使僅減少5%的體重，也能有效改善身體代謝，進而改善血糖。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的糖尿病預防計畫指出，前期糖尿病患者減重5至7%（如90公斤的人減重4.5至6公斤），患上2型糖尿病的風險可降達58%。因此CDC建議應保持規律運動，如每週累計快走150分鐘，相等於每週5天運動30分鐘，就能起到莫大作用。

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