糖尿病「前期」可逆轉！　減重5%風險降58%

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一位社工受訪時表示，近年來越來越多年輕患者被確診糖尿病，因此早期診斷出「糖尿病前期」就變得十分重要，民眾可透過血糖檢測來監控血糖是否升高跡象，一旦診斷出糖尿病前期，就有機會在患上2型糖尿病之前，透過生活形態的改變，逆轉糖尿病的發生。
糖尿病學家也提醒，糖尿病的發病初期可能在幾年內不會有太明顯的症狀，因此當患者罹患糖尿病前期而不自知，長期下來若演變成糖尿病，情況就會變得十分危險，一旦引發併發症，身體健康各方面都會大受影響，如腎臟、眼睛以及神經的血管都會因此受損。
專家鼓勵民眾向醫生諮詢相關資訊，並進行定期的糖尿病篩檢，包括有糖化血色素（HbA1c），這可反映過去2至3個月內的血糖平均值；測量隔夜未進食的空腹血糖值；口服葡萄糖耐受性測試（OGTT），可測量喝下葡萄糖水前後兩小時的血糖變化。
若檢測結果顯示「糖尿病前期」，患者可透過改變生活型態以及減重來控制血糖水平。專家指出，即使僅減少5%的體重，也能有效改善身體代謝，進而改善血糖。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的糖尿病預防計畫指出，前期糖尿病患者減重5至7%（如90公斤的人減重4.5至6公斤），患上2型糖尿病的風險可降達58%。因此CDC建議應保持規律運動，如每週累計快走150分鐘，相等於每週5天運動30分鐘，就能起到莫大作用。
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