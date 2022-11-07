▲ 四大動力、十種編成｜Lexus 公布新世代 RX 預接單價！

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品牌全新設計語彙 Spindle Body 紡錘型立體車身設計
在外觀設定上，受惠於GA-K平台，全新RX車身之寬度增加2.5公分，高度則降低1.5公分，使得車身造型比例更添跑格感。而車長雖維持不變，但軸距增加6公分，創造更寬敞舒適的車室空間。車身造型除延續新的Lexus家族設計語彙，包含貫穿式LED尾燈，以及由”L E X U S”字母排列而成之車尾銘板，RX更是第一款導入Spindle Body紡錘型立體車身設計的量產車款，打破原有之紡錘式水箱護罩外框藩籬，將經典之紡錘造型，更加融入前保險桿與引擎蓋立體線條，搭配全新19吋及21吋鋁圈，呈現未來感與運動豪華兼具的視覺風貌。車內則採TAZUNA全環繞駕駛座艙概念設計，透過整合多功能方向盤、儀表板、抬頭顯示器、中控螢幕及常用操作按鈕，以駕駛導向來精心安排整體座艙鋪陳，讓駕駛在視線移動降到最低的情況下，輕鬆操作各項功能，使每位車主更能專注於駕馭車輛與享受操控樂趣。
LSS+ 3.0 智動駕駛輔助系統 科技守護
全新RX安全配備升級新一代LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統，較前代新增多項功能，如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助，以及速限標誌辨識等，並優化DRCC/LDA/LTA車速控制及車道變換/維持輔助邏輯，提供車主更安心自然的駕馭體驗。此外，全車系標配SEA安全離座輔助，結合E-Latch電子式門把與BSM盲點偵測警示系統，降低下車時遭後方來車碰撞的風險，全方位守護您的行車安全*。
身為中大型豪華SUV級距銷售冠軍長達23年的指標商品，全新RX再度超越自我，為品牌帶來全新動力及設計概念之車型。而總代理和泰汽車為了滿足各種消費族群的需求，也將4種動力全數導入，搭配豐富配備與性能提升，提供10個不同等級設定，並以極具競爭力的價格震撼市場，體現Lexus攻佔豪華市場的強大企圖心。
全新RX之詳細車型、等級設定及預接單價敬請參考下表，即日起接受消費者搶先預訂。由於Lexus原廠仍受到車用晶片供給短缺，導致產能受限，建議不想久候的消費者欲購從速，並請至全台Lexus展示據點洽詢下訂相關事宜。
|車型
|等級
|預接單價 (萬元)
|RX 500h
|F SPORT Performance版
|370萬
|RX 450h+
|旗艦版
|365萬
|豪華版
|325萬
|RX 350h
|旗艦版
|310萬
|頂級版
|282萬
|豪華版
|260萬
|RX 350
|F SPORT版
|298萬
|旗艦版
|298萬
|頂級版
|270萬
|豪華版
|248萬