故宮文物桌遊學歷史！台科大連兩年獲國際教育遊戲賽大獎

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「WinWin保險+」則是一款專業的保險產業模擬經營遊戲，遊戲機制中結合保險專知與認知學習理論，透過思考營運策略配置資源，體驗產業運作實況，遊戲機制也包含風險發生及理賠可以讓玩家在激烈的競爭與角色扮演情境下，學習複雜的保險經營知識，更是全台第一套將認知心理學應用在人才培育的創新開發。
台科大表示，侯惠澤團隊多年來以認知心理學、行為分析等專業理論為基礎，設計各式教育桌遊及創新教學方法，開發的許多桌遊，像是歷史遊戲「走過台灣」、學習英語的「台灣走透透」、將化學變得平易近人的「化學事」。近年來更協助醫院、壽險業、博物館、觀光局發展桌遊，不僅透過桌遊介紹文物、歷史、景點，更幫助許多企業人力資源訓練。
侯惠澤表示，我們不只是玩遊戲，還會從本質面、理論面來設計遊戲，清楚設定遊戲目標和學習目標，也會前後測量學習成效，希望透過遊戲，讓參與度低的動機變強，讓學習成就高的能深度思考及發揮創造力，不論是學習或教育訓練都變得快樂且更具啟發性。
他提到，企業教育訓練的成本很高，遊戲化的教育訓練除了可以節省成本，也能推廣企業永續價值，因為疫情的關係，這幾年由實體桌遊轉戰線上，並與企業合作規劃遠距教育訓練模組，像是設計「誰是接班人」、「決戰策略力」的企業決策遊戲，讓員工模擬情境，有因應演練機會，並從中反思學習，也有「決戰戰情室」真的去辦案，培養用線索來解決問題的能力。
侯惠澤團隊成員背景多元，包括諮商心理師、教師、科技業高階主管等。台科大應科所博士班學生簡志忠從事電子業主管的工作，有從事人力培訓經驗的他，希望透過遊戲讓員工遇到不同的狀況，可以知道怎麼處理。
他說，除了模擬設計不同情境，透過遊戲，員工們也可於線上熟悉辦公室情境，了解辦公室的配置、會議間、茶水間，甚至可至茶水間與同事聊八卦；遊戲化教學應用於企業可節省人力訓練成本與資源，並降低失敗決策的風險，已越來越受到產業重視，並受員工歡迎。