綠委籲故宮改革　吳密察：半年內解密4500密件

▲林宜瑾關注故宮文物毀損一事，吳密察表示將在半年內進行密件解密。（圖／翻攝自國會頻道）
▲林宜瑾關注故宮文物毀損一事，吳密察表示將在半年內進行密件解密。（圖／翻攝自國會頻道）

記者陳威叡／台北報導

2022-11-08 11:07:49

民進黨立委林宜瑾今（8）日針對故宮文物毀損一事進行質詢，並提及馬政府時代的科長，為了展櫃大小任意裁切《黃河蘭州浮橋圖》裱褙，若不是繼續追查加上吹哨者爆料，恐怕沒有人會知道，過去有多少事情被隱瞞，籲故宮要不分藍綠徹查。院長吳密察表示，將半年內針對1959年來約4500件相關密件進行解密，癱在陽光下供外界檢證。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林宜瑾質詢指出，對於故宮文物毀損事件，竟有有心人士將此操作成院長因台灣意識，輕視中國的古物，認為這說法無知且可笑，另也提到過去馬英九時期，當時一名林姓科長為了展櫃任意裁切 《黃河蘭州浮橋圖》裱褙。

林宜瑾指出，當時林姓科長僅被調離主管職，也並非《公務人員考績法》中的懲處，據了解後來還升官了，若不是自己追查加上內部吹哨者爆料，恐怕就沒人知道這件事情。

林宜瑾說，吳密察應該要感謝勇敢的吹哨者，替故宮揭弊，這樣才能大刀闊否的改革，也說明9年前的密件解密，原先內容提及是科長「改變文物狀況之作為」，當年在上級威脅下進行修改，變成「不正確的做法」的模糊字眼，質疑有多少事件被隱瞞，認為要不分藍綠徹查。

對此吳密察也說明《黃河蘭州浮橋圖》一事，稱該名研究員兼科長發現展櫃太小，下令裁切裱褙，認為這是非常嚴重的錯誤，事發後經過半年時間，才有同仁在庫房發現狀況，該名科長被調離主管職，但並非《公務人員考績法》的懲處。

吳密察指出，目前計畫將半年內，針對1959年來約4500件相關密件進行解密，癱在陽光下供外界檢證，也會將文物狀況上網，讓外界檢視與監督。對於研究員稱裱褙並不視為文物，裁切裱褙一事為行政瑕疵，但並非毀損文物。他回應說明這是非常外行的說法，要嚴格懲處。

行政院長蘇貞昌表示，文物是人類的遺產要來好好保存展示，讓世界看到，自己則是全力支持故宮改革，該追究就追究，該改革就改革，絕不包庇。

故宮文物保存方法曝光！立法院教文會今考察庫房

文物被「故意裁切」科長調職還高升　故宮回應

故宮隱匿密件？故宮：將啟動檔案清查及密件檢討

摔破典藏瓷器！故宮公布行政懲處結果、2職員受罰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀