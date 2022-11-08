綠委籲故宮改革　吳密察：半年內解密4500密件

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林宜瑾指出，當時林姓科長僅被調離主管職，也並非《公務人員考績法》中的懲處，據了解後來還升官了，若不是自己追查加上內部吹哨者爆料，恐怕就沒人知道這件事情。
林宜瑾說，吳密察應該要感謝勇敢的吹哨者，替故宮揭弊，這樣才能大刀闊否的改革，也說明9年前的密件解密，原先內容提及是科長「改變文物狀況之作為」，當年在上級威脅下進行修改，變成「不正確的做法」的模糊字眼，質疑有多少事件被隱瞞，認為要不分藍綠徹查。
對此吳密察也說明《黃河蘭州浮橋圖》一事，稱該名研究員兼科長發現展櫃太小，下令裁切裱褙，認為這是非常嚴重的錯誤，事發後經過半年時間，才有同仁在庫房發現狀況，該名科長被調離主管職，但並非《公務人員考績法》的懲處。
吳密察指出，目前計畫將半年內，針對1959年來約4500件相關密件進行解密，癱在陽光下供外界檢證，也會將文物狀況上網，讓外界檢視與監督。對於研究員稱裱褙並不視為文物，裁切裱褙一事為行政瑕疵，但並非毀損文物。他回應說明這是非常外行的說法，要嚴格懲處。
行政院長蘇貞昌表示，文物是人類的遺產要來好好保存展示，讓世界看到，自己則是全力支持故宮改革，該追究就追究，該改革就改革，絕不包庇。