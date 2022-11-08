百大集團創9大歷史新高！中華徵信提3大警示　防極盛而衰

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第三是資產總額創新高。2021年百大集團資產總額成長10.05%，為2018年美中貿易戰以來首度資產成長率突破10％，以資產總額131兆9110億元創下歷史新高。第四是百大集團營收總額創新高。2021年百大集團營收總額達35兆3457億元，較2020年的30兆653億元大幅成長17.56%，創下營收總額歷史新高。第五是百大集團稅後純益總額創新高。2021年百大集團稅後純益總額高達3兆7467億元，這個數字甚至超過百大集團2019年及2020年稅後純益總額的總和3兆5131億元）。
第六是百大集團稅後純益總額成長率創新高。百大集團稅後純益總額在2018年及2019年連續兩年衰退後，又連續兩年成長，並且2021年的稅後純益總額成長率高達85.70％，創下歷年稅後純益成長率的歷史新高。
至於另外三個新高，則是因稅後純益總額大幅成長，因此百大集團的平均純益率、平均資產報酬率、平均淨值報酬率也分別創下16.51%、6.41%、15.32%的歷史新高。
中華徵信所分析，百大集團的資產成長率、營收總額成長率、稅後純益成長率、平均純益率、平均資產報酬率、平均淨值報酬率同步上升到10%以上，為集團史上首見。2021年百大集團稅後純益總額較2020年增加1兆7291億元，所增加的稅後純益就超過2019年百大集團稅後純益總額1兆6247億元，也逼近2018年的稅後純益總額1兆88884億元。足可見百大集團的獲利豐收，是在疫情經濟中最突出的利益。
同時，百大集團獲利雖百花齊放，但稅後純益總額前4大族群集中於資訊科技製造集團、金融集團、航運集團及塑化集團各自貢獻了1兆5535.12億元、6854.29億元、5289.26億元及3636.24億元，合計稅後純益總額達3兆1314.91億元，占百大集團稅後純益總額83.58%，與半導體供需失衡、全球股市大漲、海運價格與原油價格暴升有關，而且在2022年上半年稅後純益維持成長的情形下，不排除2022年百大集團的稅後純益總額可望再創歷史新高。
中華徵信所綜合分析表示，創造9大歷史新高固然部份歸因於美中貿易戰以來，全球供應鏈持續擴大轉單效益，持續激勵百大集團投資。但歸根究底來自紮實的製造能力，以及加大研發創新力道所帶來的結果，這也一直是台灣的硬實力。因此當景氣反轉向上時，百大集團便能抓住時機創造輝煌的營運成長。
中華徵信所進一步分析過去10年（2012-2021）百大集團資產總額成長了110.07%，但是營收總額只成長了44.29%，然而稅後純益總額卻成長347.25%，很明顯的百大集團的獲利成長遠高於資產總額與營收總額的成長。同時2021年百大集團過去10年研發費用的成長率高達123.53%，也遠高於資產總額的成長與營收總額的成長。
若從百大集團近4年的研發費用總額成長佐證指出，2018年百大集團的總體研發用為5308.31億元，2019年成長7.9%至5727.86億元，2020年研發費再成長9.57%來到6275.74億元，2021年再成長15.47%來到7256.07億元，合計近4年百大集團研發費用高達2兆1567.98億元。足以印證百大集團的高獲利是來自於不斷的研發創新投入與轉型，使百大集團在全球供應鏈的中堅地位不斷被提升，中國大陸既無法複製，也不適用於日本與韓的產業財閥的營運模式，而是由台灣的製造能力、獨特的管理能力和服務精神一點一滴累積出來的。
就百大集團全球佈局的趨勢來看，百大集團在東協地區雖只增16家分子企業，小幅上升到605家分子企業，但是資產總額成長45.62%，達到5兆5464億元；營收總額成長43.27%，達到6兆9786億元的歷史新高；稅後純益總額成長211.63%，達到5225.76億元；不僅全部創下歷史新高，同時比較在中國大陸、北美洲、歐洲、印度及日本、韓國營收與獲利的表現中也是成長最多的，充份顯示百大集團對東協國家的投資展現很高的投資效益。
如以百大集團在東協的營收總額以每年20%的速度成長，2025年百大集團在東協地區的營收總額將可突破11兆元，可望大幅縮小與中國大陸的營收差距。受到美國在半導體產業的禁令下，相反的，百大集團在中國大陸的營收總額成長率可能由2023年開始會低於5%，因此預估百大集團在中國大陸的營收總額大約在2025年達到20兆元的高峰後，2026年開始不排除營收總額零成長或是負成長，這個趨勢百大集團需要有所因應。
雖然百大集團固然在2021年步上營運巔峰，但中華徵信所也對百大集團提出3個警示趨勢。第一是不要輕看「慢性經濟衰退」的威力。因為V型反彈的「疫情經濟」，來的快也去的快。被疫情壓抑的報復性消費激情被滿足，市場需求下滑，「疫情經濟」已宣告結束。
中華徵信所進一步指出，全球都在期待明年中美元停止升息，甚或轉為降息，全球經濟就會重新翻轉向上。但抱持這種想法則忽略了俄羅斯在俄烏戰爭持續效應，以及美國制裁中國大陸半導體和中國大陸防疫「清零政策」，造成這兩大國經濟下行對全球經濟的殺傷力，經濟衰退的速度初期比想像慢，看似威脅也遠低於2008年的金融海嘯，由於它背後夾雜的國際政、經複雜性遠超過金融海嘯，所形成「慢性經濟衰退」，未必是各國央行貨幣政策手段能夠解決的，並可能將經濟衰退的時間拉長。
第二是審慎迎接氣寒冬。對百大集團來說，經歷疫情榮景之後，全球經濟放緩，也形成一個新的營運壓力，不僅要調節庫存、減少支出、做好財務控管，更要有正面積極因應策略，迎接一個景氣寒冬。
第三是以核心技術、本土產能、產業話語權3個關鍵要素，鞏固台灣諸多戰略產業在全球供應鏈的「不可被替代性」。過去5年百大集團國內子企業增加330家，尤其是2019年開始，國內分子企業增加家數都遠高於海外投資及中國大陸投資，顯示百大集團對於國內投資的信心增強，願意優先在國內加碼投資，因而對台灣就業貢獻很大。
中華徵信所認為，雖然百大集團必須與全球供應鏈緊密結合，但面對「供應鏈去台化」隱憂，必須以核心技術作為產業話語權的籌碼，嚴守台灣投資優先、台灣生產優先的原則，避免台灣先進製造業因過多海外投資，喪失本土優勢，而台灣既朝向供應鏈「不可被替代」的夥伴目標邁進，應在創新中與供應鏈共同成長，相信這也是台灣產業的價值所在。