香蕉３顏色營養、好處各不同！解便秘、控血糖、防抽筋、助睡眠都可吃。

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簡鈺樺營養師表示，香蕉依催熟成度、顏色、外觀的改變，主要可分成３種，包括黃綠色、黃色、深黃或長斑，顏色越接近綠色所含纖維豐富，越接近黃色澱粉轉換成糖分比例越高也越甜。
黃綠色：黃綠色香蕉主要特性在低GI、抗性澱粉、膳食纖維高，有助穩定血糖、增加飽足感、改善便祕、優化腸道健康等，適合需要特別控制血糖、糖尿病患者、高血糖患者、容易便秘等族群，但也需要切記勿過量。
黃色：黃色的香蕉也有膳食纖維，不過主要的特色就會是在富含維生素B、維生素C、鉀、鎂、色胺酸等，可幫助預防抽筋、安定情緒、幫助睡眠、提供能量、消除疲勞，適合容易抽筋、壓力較大、有睡眠障礙等族群，運動前後也適合補充。不過也提醒，抽筋的可能原因繁多，還是建議先經醫師檢查確認原因為佳。
深黃色、長斑：至於較深黃、長斑的香蕉甜度最高，但也不只是吃起來較甜，特色也包括含有大量多酚、抗氧化能力強，有助提升並維持免疫力。不過也因為糖份較高，需要控糖的民眾就建議酌量或盡量避免為佳。
不論何種顏色都不可過量！簡鈺樺營養師表示，雖同樣是香蕉，不過隨著催熟營養素也會改變，民眾在挑選時也可視個人需求選擇，未必一定要買黃色的香蕉。不過不論是何種顏色，都得留意避免過量，一份約一拳頭大，香蕉一份建議約同於女性手掌大小，為中型香蕉。不可因為黃綠色的香蕉甜度較低就認為可以多吃幾根，飲食健康的重點在營養均衡。
香蕉在餐前吃？還是餐後吃？營養師：可看個人需求決定。
香蕉在什麼時候吃比較好，也是民眾常會問到的問題，對此簡鈺樺營養師表示，其實也是看個人需求。一般而言會建議在飯前、餐與餐之間最佳，可以補充營養，又可以避免自己在兩餐之間腹餓、嘴饞吃些垃圾食物，像是香蕉在下午茶食用就相當不錯。在用餐前食用可增加飽足感、幫助飲食控制，黃綠色的香蕉高纖是個不錯的選擇。若是想透過香蕉礦物質鎂幫助醣類代謝，可以選擇餐後食用。若是想要補充能量，運動前後皆可，就看想要在何時補充能量，常見於運動前，讓自己有體力運動，不過運動後也可以補充。
香蕉牛奶加堅果美味又營養，早上喝補元氣，晚上喝助睡眠！
簡鈺樺營養師也推薦香蕉可和牛奶搭配打成香蕉牛奶，再撒上約一匙的堅果，除了色香味俱全外，營養也非常豐富。堅果為優質的油脂、蛋白質、膳食纖維、各類礦物質攝取來源，有助抗氧化、促進血管健康等；牛奶則含有蛋白質、鈣、維生素B2以及色胺酸等，有利促進發育、提供能量、骨骼保健等，對於舒緩情緒及壓力、改善失眠、幫助睡眠等都非常有幫助。早上喝有助提供滿滿元氣，晚上喝也有助改善睡眠，都是個很好的選擇。不過也提醒，為了腸道健康著想，即便是為了幫助睡眠，也別在睡覺前喝、喝完馬上睡，建議若要在睡前喝，應提早一至兩小時前喝為佳，以免增加腸胃道負擔。
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