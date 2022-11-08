告別燃油，可越野的Lamborghini Huracan Sterrato 12月亮相

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Lamborghini Huracan是定位於Aventador之下超跑，但5.2升V10自然進汽引擎仍給予640hp最大馬力輸出，LDVI車身動態整合系統更提供絕佳的操控表現，為了讓Huracan擁有更多元特性，Lamborghini於2019年推出Huracan Sterrato概念車，今年初則被拍到在道路測試，這也代表著Huracan Sterrato將會和世人見面。
不同於一般Huracan，Huracan Sterrato輪距加寬30mm，輪拱也包覆防刮材質，並配置車頂架與車頭額外配備照明系統，由此可以看出Huracan Sterrato是針對越野路段開發的車款。為因應崎嶇道路Huracan Sterrato車高也加高47mm，如此一來讓進入角增加1%、離去角增加6.5%，來提升越野能力。
在此之後Lamborghini又陸續釋出Huracan Sterrato預告資訊，近日擇表示將會在12/1邁阿密的Art Basel展覽亮相。而Huracan Sterrato的登場也代表著這是Lamborghini最後一款燃油車型，未來推出的Aventador與新世代Huracan都會導入電能系統。