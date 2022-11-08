林佳龍遭控發錢小黃貼廣告貼紙 國民黨團籲檢調盡速查辦
近來網路流傳多段影片，內容指出計程車張貼民進黨新北市長候選人林佳龍廣告貼紙可拿200至500元不等報酬，引發在野黨質疑買票，林佳龍陣營則反駁是合法合規的廣告合約。對此，立法院國民黨團今（8）日召開記者會呼籲林佳龍，應出面說清楚是否涉及綁樁與賄選。國民黨團也要求地檢署、法務部盡速查辦，還給新北市民乾淨選風。
立法院國民黨團今上午召開記者會，黨團總召曾銘宗表示，林佳龍公車看板廣告，找合法廣告代理商，為何計程車廣告，要找司機來處理？先找4名計程車司機，再找500部計程車，每人可拿1500元，請問林佳龍這是廣告、綁樁還是賄選？是否有開立發票？雙方金流又到哪去？應說清楚講明白出來面對，並請檢調依法查辦。
國民黨團副書記長謝衣鳳則說，影片中是否為廣告還綁樁，盼檢調可以盡速查辦，給新北市民乾淨選風；如今為地方大選期間，很多選舉相關案件都已按鈴申告，有疑義案件也希望全民的法務部、地檢署，可按照證據偵辦，「而不是辦藍不辦綠」，呼籲檢調盡速將影片事證調查清楚，告訴全民真相。
國民黨團副書記長洪孟楷直言，總統蔡英文宣稱這次選舉要反黑金，那請教蔡總統是否影片內容是黑金？拿錢給運將幫忙貼貼紙，再拍張照可拿200至500元，錢從哪裡來？又是誰提供的？估算起來也是一筆龐大數目，這算不算走路工？更明顯超過賄選價格30元很多。他強調已將相關事證影片提供地檢署查辦，盼順藤摸瓜抓出背後真正兇手。