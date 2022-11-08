▲ 車用資安公司 VicOne 於 MIH Open EV Platform 推出 Secured RDS 服務

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VicOne協力MIH Open EV Platform建構更安全的車用開發平台環境 加速推升創新動能！
新世代移動體驗的核心是以使用者為基礎出發，安全的車用開發平台可協助電動車產業專注創新，開發並提供出色的應用程序和用戶體驗。趨勢科技車用資安新公司VicOne執行長鄭奕立對此表示：「電動車市場規模日漸龐大，車輛全面聯網所伴隨而來的資安風險勢必更多、更劇烈，我們必須盡快協助供應鏈夥伴作好準備！藉由MIH Open EV Platform開放平台所匯集的數據樣本，整合VicOne在車聯網資安威脅豐富的產業經驗，使我們得以發展出更加精準成熟的數據模型，即時偵測資安威脅，幫助安全團隊快速地可視化攻擊情境並且更有把握地做出回應。相信VicOne 所提供的Secured RDS將可為業界提供更即時且方便可靠的車用資安診斷服務，為未來電動車、智慧交通領域的佈局打造更加穩固的資安基礎，大幅提升台灣整體自駕車產業鏈競爭力，打造更安全的開發環境，穩固產業發展。」
MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰表示：「MIH致力創建一個開放式的電動車生態系統，希望匯集各產業界的戰略合作夥伴，實現關鍵技術開發，進而降低產業的進入門檻並加速產業發展。本次與VicOne於車用RDS車載軟體安全合作，將為電動車生態系成員提供最無後顧之憂的維運環境，從佈建到維護帶來更全面的保障，一起打造更加安全、開放的電動車生態系統，促進汽車行業和智能移動領域的轉型。」
VicOne為汽車網路安全提供前瞻防護 助攻未來車產業發展
迎戰新時代千變萬化的資安挑戰，電動車需要仰賴更完善的資安防護方案，提前做好Secure by Design的資安規劃布局能力，以保障行車安全。VicOne系列車用資安防護方案，能提供車廠及系統供應商從初期設計、軟體更新服務至安全滲透測試等全方位資訊安全防護，結合趨勢科技最新、最即時的汽車資安威脅情報，完整涵蓋威脅辨識、偵測、分析、回應和復原等五大面向，並且透過單一整合平台使管理車輛資安監控中心更即時且全面地監控、關聯和可視化威脅，以專業技術與創新解決方案持續強化車用資安防護功能，共同實現軟體定義汽車願景，為車聯網產業與智慧移動領域的轉型注入更多資安防禦能量！